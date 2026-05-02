Nebunie la Milano cu 24 de ore înainte de meciul care poate aduce trofeul pentru Chivu și Inter: „E titlul românului”. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Fanii lui Inter din toată lumea au luat cu asalt Milano cu 24 de ore înainte de meciul cu Parma, din etapa a 35-a. În această rundă, Cristi Chivu poate deveni matematic primul antrenor român care cucerește titlul în top 5 campionate, în timp ce pentru „nerazzurri” ar fi succesul cu numărul 21.

Fanii lui Inter vor sărbători pe stadion titlul la meciul cu Parma

FANATIK se află zilele acestea la Milano pentru a lua pulsul din capitala modei, acolo unde Cu o victorie în meciul cu Parma, programat duminică, 3 mai, ora 21:45, Inter e matematic campioană cu trei etape înainte de final, indiferent de ce face Napoli în partida de la Como. Înaintea etapei cu numărul 35, între lider și ocupanta locului 2 este o diferență de 10 puncte.

ADVERTISEMENT

Nu doar suporterii lui Inter din Milano sunt nerăbdători să vadă cum echipa lor favorită devine campioană a Italiei pentru a 21-a oară. Fani ai „nerazzurilor” din întreaga lume au luat cu asalt fan shop-ul de la stadionul „Giuseppe Meazza”, acolo unde se va disputa duelul cu Parma. Chinezi, arabi și mai ales români s-au înghesuit la magazin pentru a își lua produse în culorile negru și albastru.

Cristi Chivu este deja idol la Milano

Ultimul titlu câștigat de Inter este cel de la finalul sezonului 2023-2024. În stagiunea precedentă, cu Simone Inzaghi pe bancă, „nerazzurrii” au ratat în doar o săptămână atât campionatul, cât și finala UEFA Champions League. Fostul atacant italian a fost înlocuit pe banca tehnică cu Cristi Chivu, care poate face chiar eventul în 2026. Dacă câștigarea titlului este doar o formalitate,

ADVERTISEMENT

Încă de când au ajuns la stadion, reporterii FANATIK au fost luați în primire de unul dintre paznicii de la „Giuseppe Meazza”, bucuroși că întâlnește români. „Mâine, Cristian Chivu va lua titlul cu Inter. E titlul românului”, a spus, entuziasmat, angajatul de la celebrul stadion din capitala modei.

ADVERTISEMENT

Cât costă cele mai râvnite produse de la magazinul lui Inter

Așadar, fanii lui Inter din toate colțurile lumii au umplut magazinul de la stadionul „Giuseppe Meazza” cu 24 de ore înaintea meciului cu Parma. Cele mai râvnite produse au fost, evident, tricourile de joc alte fotbaliștilor lui Chivu. Un tricou original cu Inter costa 125 de euro. Fanii vicecampioanei Italiei își puteau achiziționa tricouri cu oricare dintre favoriții lor sau și le puteau personaliza cu propriul nume și cu numărul preferat.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fanii mai pretențioși își puteau achizționa și obiecte mai scumpe, cum ar fi un ceas. Prețul unui model de la Sector personalizat cu însemnele lui Inter putea ajunge chiar și până la 282 de euro. Pe lângă tricouri, cele mai căutate produse erau însă eșarfele, brelocurile sau cănile în culorile echipei pe care Cristi Chivu o antrenează din 9 iunie 2025.