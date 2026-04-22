Nebunie la Milano înaintea meciului care ar putea aduce titlul pentru Inter! Ce au făcut suporterii echipei lui Cristi Chivu

După rezultatele înregistrate în etapa precedentă din Serie A, Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) s-a îndepărtat la 12 puncte de principala urmăritoare Napoli. „Nerazzurrii” ar putea deveni campioni încă din această săptămână, când o vor întâlni pe Torino în deplasare, dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, următoarea oportunitate va fi la meciul cu Parma de pe teren propriu. Biletele pentru meciul de pe 3 mai s-au epuizat extrem de rapid.

Interesul pentru partida dintre Inter și fosta echipă a lui Cristi Chivu, Parma, a fost unul extraordinar, ținând cont de faptul că e foarte probabil ca „nerazzurrii” să sărbătorească titlul la acel joc. Trofeul ar putea fi deja acontat în cazul în care echipa lui Cristi Chivu beneficiază de jocul rezultatelor în etapa 34, care se va disputa la finalul acestei săptămâni, însă dacă Napoli și Milan rămân în cursă, Inter va avea oportunitatea de a câștiga campionatul cu un succes contra Parmei.

Clubul Inter a scos la vânzare pe 16 aprilie biletele pentru abonații clubului, iar 4 zile mai târziu s-a deschis vânzarea generală. În doar câteva ore, toate biletele s-au epuizat, așadar atmosfera de pe San Siro va fi una fabuloasă. Meciul dintre Inter și Parma se va disputa pe 3 mai, de la ora 21:45, în cadrul etapei 35 din Serie A.

De ce rezultate are nevoie Inter pentru a deveni campioană la finalul etapei 34

și s-a distanțat la 12 puncte de Napoli, care a cedat pe propriul teren, 0-2 cu Lazio. Astfel, „nerazzurrii” pot deveni campioni încă din etapa 34. Pentru a realiza acest lucru, echipa lui Cristi Chivu trebuie să obțină mai multe puncte decât rivalele Napoli și AC Milan.

Prima echipă care va juca este Napoli, vineri, 24 aprilie, pe teren propriu contra lui Cremonese. Apoi, Inter va evolua pe terenul lui Torino, duminică, 26 aprilie, de la ora 19:00. În aceeași zi, însă de la 21:45, Milan va disputa derby-ul contra lui Juventus. Cristi Chivu a cucerit 3 titluri în Serie A ca jucător al lui Inter, însă după retragerea sa, „nerazzurrii” au mai câștigat de doar două ori Scudetto, în 2021 și 2024.

Inter are șanse importante la câștigarea eventului în acest sezon. Dincolo de titlul din Serie A, care este aproape asigurat, . În ultimul act, Inter va întâlni învingătoarea din „dubla” Atalanta – Lazio. Cele două echipe au remizat în prima manșă, 2-2, returul fiind programat miercuri, 22 aprilie, de la ora 22:00.