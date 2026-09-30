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Cătălin Băcăoanu este una dintre vedetele galei RXF 53 VIP Edition, care are loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. Luptătorul va urca în cușcă împotriva lui Dan Blondu, fost lider al galeriei lui Dinamo, într-un meci de MMA, după ce adversarul inițial, Tolea Ciumac, a fost înlocuit. Main-event-ul serii îl aduce față în față pe Ovidiu Neveu și Răzvan Kovacs, într-o confruntare de box programată pe trei reprize.

RXF 53 VIP Edition, miercuri, de la ora 20:00. Ovidiu Neveu și Răzvan Kovacs se luptă în main-event

Ovidiu Neveu revine în prim-planul uneia dintre cele mai importante gale RXF. De această dată, cunoscutul influencer îl va avea în față pe Răzvan Kovacs, fost într-o confruntare programată pe reguli de box. Duelul dintre cei doi reprezintă main-event-ul show-ului RXF 53 VIP Edition și se va desfășura pe parcursul a trei reprize a câte trei minute.

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Pe Fight Card se află însă și alte confruntări interesante. Amansio Paraschiv revine în ring pentru duelul cu Ionuț Chiriac, în timp ce Jon Berceni îl întâlnește pe Laurențiu Pletosu. Un meci inedit va fi cel de MMA 2 vs. 2, în care Adrian Iaurum și Matei Cucoaneș îi vor avea în față pe Florin Filip și Mădălin Mălășincu, campionii diviziei pe echipe.

Dan Blondu l-a înlocuit pe Tolea Ciumac și se bate cu Cătălin Băcăoanu

Una dintre modificările importante produse de promoția lui Sebastian Vieru este legată de meciul lui Cătălin Băcăoanu. Inițial, acesta trebuia să îl întâlnească pe Tolea Ciumac într-o confruntare de box. , iar organizatorii au găsit rapid un înlocuitor.

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și un nume deja cunoscut publicului RXF, va intra în cușcă împotriva lui Cătălin Băcăoanu. Odată cu schimbarea adversarului a fost modificat și regulamentul confruntării. Băcăoanu vs. Blondu nu se va mai disputa pe reguli de box, ci pe reguli de MMA.

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Surpriză totală la RXF 53. Luptătorii își vor afla adversarii abia în gală

Unul dintre cele mai imprevizibile momente ale galei RXF 53 VIP Edition va fi meciul de 5, fiecare pentru el. Organizatorii au păstrat secretă identitatea participanților, astfel că nici luptătorii nu știu dinainte pe cine vor avea în față. Fiecare își va afla adversarul abia la fața locului, chiar înaintea confruntării, ceea ce adaugă un plus de tensiune și spectacol unei seri care se anunță incendiare la Lux Divina din Brașov.

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Fight Card RXF 53 VIP Edition

Cătălin Băcăoanu vs. Dan Blondu – MMA

Adrian Iaurum & Matei Cucoaneș vs. Florin Filip & Mădălin Mălășincu – 2 vs. 2 MMA

Ionuț Chiriac vs. Amansio Paraschiv – BOX

Jon Berceni vs. Laurențiu Pletosu – BOX

Alex Fast vs. Mexicanu – MMA

Don Capone vs. Tatiana vs. Costică – MMA

Mystery Fighter 1 vs. Mystery Fighter 2 vs. Mystery Fighter 3 vs. Mystery Fighter 4 vs. Mystery Fighter 5 – MMA

Costin Scutaru vs. Doru Moldoveanu – BOX

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Unde se vede gala RXF 53 Live Video

RXF 53 VIP Edition va avea loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. Accesul spectatorilor în locație începe de la ora 18:00, în timp ce startul show-ului este programat pentru ora 20:00. Fanii care nu vor fi prezenți la Lux Divina pot urmări gala în sistem Pay-Per-View, prin platforma oficială De asemenea, vă ține la curent pe întreaga durată a serii cu rezultatele meciurilor, imaginile și reacțiile de la RXF 53 VIP Edition.