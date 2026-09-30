Cătălin Băcăoanu este una dintre vedetele galei RXF 53 VIP Edition, care are loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. Luptătorul va urca în cușcă împotriva lui Dan Blondu, fost lider al galeriei lui Dinamo, într-un meci de MMA, după ce adversarul inițial, Tolea Ciumac, a fost înlocuit. Main-event-ul serii îl aduce față în față pe Ovidiu Neveu și Răzvan Kovacs, într-o confruntare de box programată pe trei reprize.
Ovidiu Neveu revine în prim-planul uneia dintre cele mai importante gale RXF. De această dată, cunoscutul influencer îl va avea în față pe Răzvan Kovacs, fost concurent la „Insula Iubirii”, într-o confruntare programată pe reguli de box. Duelul dintre cei doi reprezintă main-event-ul show-ului RXF 53 VIP Edition și se va desfășura pe parcursul a trei reprize a câte trei minute.
Pe Fight Card se află însă și alte confruntări interesante. Amansio Paraschiv revine în ring pentru duelul cu Ionuț Chiriac, în timp ce Jon Berceni îl întâlnește pe Laurențiu Pletosu. Un meci inedit va fi cel de MMA 2 vs. 2, în care Adrian Iaurum și Matei Cucoaneș îi vor avea în față pe Florin Filip și Mădălin Mălășincu, campionii diviziei pe echipe.
Una dintre modificările importante produse de promoția lui Sebastian Vieru este legată de meciul lui Cătălin Băcăoanu. Inițial, acesta trebuia să îl întâlnească pe Tolea Ciumac într-o confruntare de box. Situația juridică a lui Tolea a făcut însă imposibilă prezența sa în gală, iar organizatorii au găsit rapid un înlocuitor.
Dan Blondu, fost lider al galeriei lui Dinamo și un nume deja cunoscut publicului RXF, va intra în cușcă împotriva lui Cătălin Băcăoanu. Odată cu schimbarea adversarului a fost modificat și regulamentul confruntării. Băcăoanu vs. Blondu nu se va mai disputa pe reguli de box, ci pe reguli de MMA.
Unul dintre cele mai imprevizibile momente ale galei RXF 53 VIP Edition va fi meciul de 5, fiecare pentru el. Organizatorii au păstrat secretă identitatea participanților, astfel că nici luptătorii nu știu dinainte pe cine vor avea în față. Fiecare își va afla adversarul abia la fața locului, chiar înaintea confruntării, ceea ce adaugă un plus de tensiune și spectacol unei seri care se anunță incendiare la Lux Divina din Brașov.
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RXF 53 VIP Edition va avea loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. Accesul spectatorilor în locație începe de la ora 18:00, în timp ce startul show-ului este programat pentru ora 20:00. Fanii care nu vor fi prezenți la Lux Divina pot urmări gala în sistem Pay-Per-View, prin platforma oficială RXF Live. De asemenea, FANATIK.RO vă ține la curent pe întreaga durată a serii cu rezultatele meciurilor, imaginile și reacțiile de la RXF 53 VIP Edition.