Sport

Gala RXF 53 VIP Edition Live Video. Ovidiu Neveu vs. Răzvan Kovacs, main-event la Lux Divina! Programul luptelor și toate rezultatele

RXF revine cu o nouă gală spectaculoasă. RXF 53 VIP Edition are loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. FANATIK vă ține la curent în format LIVE TEXT cu toate rezultatele și momentele importante ale serii
Cristian Măciucă
30.09.2026 | 07:20
Gala RXF 53 VIP Edition Live Video Ovidiu Neveu vs Razvan Kovacs mainevent la Lux Divina Programul luptelor si toate rezultatele
SPECIAL FANATIK
Gala RXF 53 VIP Edition Live Video. Ovidiu Neveu vs. Răzvan Kovacs, main-event la Lux Divina! Programul luptelor și toate rezultatele. FOTO: Facebook RXF
ADVERTISEMENT

Cătălin Băcăoanu este una dintre vedetele galei RXF 53 VIP Edition, care are loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. Luptătorul va urca în cușcă împotriva lui Dan Blondu, fost lider al galeriei lui Dinamo, într-un meci de MMA, după ce adversarul inițial, Tolea Ciumac, a fost înlocuit. Main-event-ul serii îl aduce față în față pe Ovidiu Neveu și Răzvan Kovacs, într-o confruntare de box programată pe trei reprize.

RXF 53 VIP Edition, miercuri, de la ora 20:00. Ovidiu Neveu și Răzvan Kovacs se luptă în main-event

Ovidiu Neveu revine în prim-planul uneia dintre cele mai importante gale RXF. De această dată, cunoscutul influencer îl va avea în față pe Răzvan Kovacs, fost concurent la „Insula Iubirii”, într-o confruntare programată pe reguli de box. Duelul dintre cei doi reprezintă main-event-ul show-ului RXF 53 VIP Edition și se va desfășura pe parcursul a trei reprize a câte trei minute.

ADVERTISEMENT

Pe Fight Card se află însă și alte confruntări interesante. Amansio Paraschiv revine în ring pentru duelul cu Ionuț Chiriac, în timp ce Jon Berceni îl întâlnește pe Laurențiu Pletosu. Un meci inedit va fi cel de MMA 2 vs. 2, în care Adrian Iaurum și Matei Cucoaneș îi vor avea în față pe Florin Filip și Mădălin Mălășincu, campionii diviziei pe echipe.

Dan Blondu l-a înlocuit pe Tolea Ciumac și se bate cu Cătălin Băcăoanu

Una dintre modificările importante produse de promoția lui Sebastian Vieru este legată de meciul lui Cătălin Băcăoanu. Inițial, acesta trebuia să îl întâlnească pe Tolea Ciumac într-o confruntare de box. Situația juridică a lui Tolea a făcut însă imposibilă prezența sa în gală, iar organizatorii au găsit rapid un înlocuitor.

ADVERTISEMENT
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a...
Digi24.ro
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția

Dan Blondu, fost lider al galeriei lui Dinamo și un nume deja cunoscut publicului RXF, va intra în cușcă împotriva lui Cătălin Băcăoanu. Odată cu schimbarea adversarului a fost modificat și regulamentul confruntării. Băcăoanu vs. Blondu nu se va mai disputa pe reguli de box, ci pe reguli de MMA.

ADVERTISEMENT
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”,...
Digisport.ro
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii

Surpriză totală la RXF 53. Luptătorii își vor afla adversarii abia în gală

Unul dintre cele mai imprevizibile momente ale galei RXF 53 VIP Edition va fi meciul de 5, fiecare pentru el. Organizatorii au păstrat secretă identitatea participanților, astfel că nici luptătorii nu știu dinainte pe cine vor avea în față. Fiecare își va afla adversarul abia la fața locului, chiar înaintea confruntării, ceea ce adaugă un plus de tensiune și spectacol unei seri care se anunță incendiare la Lux Divina din Brașov.

ADVERTISEMENT

Fight Card RXF 53 VIP Edition

  • Cătălin Băcăoanu vs. Dan Blondu – MMA
  • Adrian Iaurum & Matei Cucoaneș vs. Florin Filip & Mădălin Mălășincu – 2 vs. 2 MMA
  • Ionuț Chiriac vs. Amansio Paraschiv – BOX
  • Jon Berceni vs. Laurențiu Pletosu – BOX
  • Alex Fast vs. Mexicanu – MMA
  • Don Capone vs. Tatiana vs. Costică – MMA
  • Mystery Fighter 1 vs. Mystery Fighter 2 vs. Mystery Fighter 3 vs. Mystery Fighter 4 vs. Mystery Fighter 5 – MMA
  • Costin Scutaru vs. Doru Moldoveanu – BOX

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RXF MMA (@rxfmma)

Unde se vede gala RXF 53 Live Video

RXF 53 VIP Edition va avea loc miercuri, 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov. Accesul spectatorilor în locație începe de la ora 18:00, în timp ce startul show-ului este programat pentru ora 20:00. Fanii care nu vor fi prezenți la Lux Divina pot urmări gala în sistem Pay-Per-View, prin platforma oficială RXF Live. De asemenea, FANATIK.RO vă ține la curent pe întreaga durată a serii cu rezultatele meciurilor, imaginile și reacțiile de la RXF 53 VIP Edition.

Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are...
Fanatik
Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are 9.000 de euro salariu”. Ce crede Sorin Cârțu
Probleme de sănătate pentru Ladislau Boloni! Ce șanse are să mai antreneze
Fanatik
Probleme de sănătate pentru Ladislau Boloni! Ce șanse are să mai antreneze
Cine transmite la TV România U21 – Finlanda U21, meci decisiv pentru calificarea...
Fanatik
Cine transmite la TV România U21 – Finlanda U21, meci decisiv pentru calificarea la EURO 2027
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legenda Stelei a dat verdictul după revenirea lui Reghecampf la FCSB: 'Am fost...
iamsport.ro
Legenda Stelei a dat verdictul după revenirea lui Reghecampf la FCSB: 'Am fost coleg cu el, nu poate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!