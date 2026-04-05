Nebunie la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Câte bilete s-au vândut la derby-ul din Bănie

Universitatea Craiova se pregătește de un nou test de foc în play-off, iar duelul cu CFR Cluj se anunță spectaculos nu doar pe teren, ci și în tribune. Interesul fanilor din Bănie este la cote ridicate, iar toate semnalele indică faptul că stadionul Ion Oblemenco va fi aproape plin la ora jocului de luni seară.

Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – CFR Cluj, derby-ul rundei din Superliga

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, aproximativ 18.000 de suporteri sunt așteptați la partida de mâine seară. Oltenii visează la un titlu istoric, iar fanii merg la stadion pentru a fi alături de jucători. Tensiunea și presiunea sunt la cote ridicate, iar orice punct contează în ultimele 8 etape rămase de jucat până la finalul sezonului de Superliga.

Vânzările au început în forță încă din primele zile. Aproape 6.000 de pachete pentru fost deja epuizate, semn că suporterii au anticipat miza uriașă a acestor confruntări și au ales să fie alături de echipă. Oltenii pot lua un avantaj important, întrucât vor juca cu două rivale, CFR și Rapid, pe Ion Oblemenco.

La acestea se adaugă aproximativ 4.000 de bilete individuale vândute doar pentru duelul cu ardelenii, dar și cei aproape 5.000 de abonați care asigură constant o bază solidă în tribune. Practic, mare parte din stadion este deja ocupată cu o zi înainte de meci. Rămâne însă de văzut care va fi cifra oficială. Vremea este una perfectă pentru fotbal.

Oltenii promit să facă o atmosferă de senzație la meciul cu CFR Cluj

Oficialii clubului se așteaptă ca, în ziua partidei, să mai fie comercializate încă aproximativ 3.000 de bilete, ceea ce ar duce totalul la pragul de 18.000 de spectatori. Un scenariu extrem de probabil, ținând cont de interesul ridicat și de importanța jocului. Vestea este una excelentă pentru formația din Bănie.

. Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt implicate direct în bătălia pentru titlu, iar fiecare punct poate face diferența în economia finalului de sezon. Elevii lui Daniel Pancu vor însă să facă surpriza și să se întoarcă acasă cu cele 3 puncte.