Nebunie la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Câte bilete s-au vândut la derby-ul din Bănie

Se anunță un adevărat infern la Universitatea Craiova - CFR Cluj. Câte bilete a vândut echipa din Bănie.
Alex Bodnariu
05.04.2026 | 22:09
Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova - CFR Cluj, derby-ul rundei din Superliga
Universitatea Craiova se pregătește de un nou test de foc în play-off, iar duelul cu CFR Cluj se anunță spectaculos nu doar pe teren, ci și în tribune. Interesul fanilor din Bănie este la cote ridicate, iar toate semnalele indică faptul că stadionul Ion Oblemenco va fi aproape plin la ora jocului de luni seară.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, aproximativ 18.000 de suporteri sunt așteptați la partida de mâine seară. Oltenii visează la un titlu istoric, iar fanii merg la stadion pentru a fi alături de jucători. Tensiunea și presiunea sunt la cote ridicate, iar orice punct contează în ultimele 8 etape rămase de jucat până la finalul sezonului de Superliga.

Vânzările au început în forță încă din primele zile. Aproape 6.000 de pachete pentru dubla de pe teren propriu cu CFR Cluj și Rapid au fost deja epuizate, semn că suporterii au anticipat miza uriașă a acestor confruntări și au ales să fie alături de echipă. Oltenii pot lua un avantaj important, întrucât vor juca cu două rivale, CFR și Rapid, pe Ion Oblemenco.

La acestea se adaugă aproximativ 4.000 de bilete individuale vândute doar pentru duelul cu ardelenii, dar și cei aproape 5.000 de abonați care asigură constant o bază solidă în tribune. Practic, mare parte din stadion este deja ocupată cu o zi înainte de meci. Rămâne însă de văzut care va fi cifra oficială. Vremea este una perfectă pentru fotbal.

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au...
Digi24.ro
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”

Oltenii promit să facă o atmosferă de senzație la meciul cu CFR Cluj

Oficialii clubului se așteaptă ca, în ziua partidei, să mai fie comercializate încă aproximativ 3.000 de bilete, ceea ce ar duce totalul la pragul de 18.000 de spectatori. Un scenariu extrem de probabil, ținând cont de interesul ridicat și de importanța jocului. Vestea este una excelentă pentru formația din Bănie.

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea...
Digisport.ro
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu

Dincolo de cifre, duelul are o miză uriașă în lupta pentru primele locuri din Superliga. Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt implicate direct în bătălia pentru titlu, iar fiecare punct poate face diferența în economia finalului de sezon. Elevii lui Daniel Pancu vor însă să facă surpriza și să se întoarcă acasă cu cele 3 puncte.

Inter – Roma 1-0, live video, în etapa a 31-a din Serie A....
Fanatik
Inter – Roma 1-0, live video, în etapa a 31-a din Serie A. Echipa lui Chivu a marcat după doar 61 de secunde!
Cum a trăit Răzvan drama tatălui, Mircea Lucescu. Toate gesturile făcute în PAOK...
Fanatik
Cum a trăit Răzvan drama tatălui, Mircea Lucescu. Toate gesturile făcute în PAOK – Panathinaikos 0-0. Răzvan Lucescu se află în avion, în drum spre București
Fanatik SuperLiga, luni, 6 aprilie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 6 aprilie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o ediție de top
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să vă facă emisiunile și întrebările!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!