Zeljko Kopic a oferit imaginea serii după „remontada” de vis a lui Dinamo cu CFR Cluj. Nebunie pe Arena Națională. Foto

Dinamo a câștigat dramatic derby-ul cu CFR Cluj, de pe Arena Națională! Câinii roșii s-au impus în prelungiri, iar fanii au declanșat sărbătoarea. Jucătorii au celebrat împreună cu suporterii, iar Zeljko Kopic a fost în centrul atenției. Croatul a luat un banner din tribune!

Dinamo, victorie în prelungiri în derby-ul cu CFR

Partida dintre Dinamo și CFR Cluj a fost una extrem de spectaculoasă. Ambele echipe au ratat, în prima parte, ocazii uriașe. În repriza secundă, ardelenii au deschis scorul și păreau că se îndreaptă spre o victorie, însă câinii roșii au întors incredibil rezultatul.

a luptat până în ultimul minut pentru victorie, iar suporterii au reacționat instant după ce arbitrul a pus capăt celor 90 de minute. Câțiva copii au pătruns pe suprafața de joc pentru a sărbători alături de favoriții lor.

Show pe Arena Națională după Dinamo – CFR 2-1

Jucătorii s-au luat în brațe și s-au felicitat pentru victor . Elevii lui Zeljko Kopic au cântat în fața galeriei, iar imaginile vorbesc de la sine. A fost o victorie mult muncită, pe care câinii au știut să o sărbătorească din plin.

Până și Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a ținut să sărbătorească. Croatul a mers în fața galeriei și a luat în mână un banner cu mesajul „Dăruire totală”, un mesaj explicit pentru victoria din această seară în fața celor de la CFR Cluj.