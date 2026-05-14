Nebunie pe străzile din Roma după ce Interul lui Cristi Chivu a cucerit Cupa! Sfertul de finală de la turneul ATP, oprit de sărbătoarea „nerazzurrilor”

Sezonul precedent a fost unul cumplit pentru fanii lui Inter, deoarece echipa a fost aproape de 4 trofee, însă nu a cucerit niciunul. „Nerazzurii” au terminat pe locul 2 în campionat și au pierdut două finale, în Champions League și în Supercupă, fiind învinși în semifinala Cupei. Sosirea lui Cristi Chivu (45 de ani) pe bancă a adus o schimbare majoră din acest punct de vedere, iar Inter a cucerit eventul. După ce „nerazzurii” au câștigat Cupa Italiei, fanii au sărbătorit cu mult fast pe străzile din Roma.

Nebunie pe străzile din Roma după ce Interul lui Cristi Chivu a cucerit Cupa

Deși finala Cupei Italiei s-a disputat chiar pe Stadio Olimpico, arena adversarilor de la Lazio, Inter s-a impus cu 2-0 și și-a continuat seria excelentă din acest sezon contra formației din capitală, pe care a învins-o și în cele două meciuri de campionat, fără să primească gol: 2-0 la Milano și 3-0 la Roma. Milanezii au deschis scorul prin autogolul lui Adam Marusic, iar scorul final a fost stabilit încă din prima repriză de Lautaro Martinez.

După ultimul fluier al arbitrului Marco Guida, , însă nebunia a continuat și pe străzile din Roma, unde suporterii s-au bucurat pentru al doilea trofeu cucerit în acest sezon. .

Sfertul de finală de la ATP Roma, întrerupt de sărbătoarea „nerazzurrilor”

În timp ce fanii lui Inter sărbătoreau triumful din finala Cupei, la Roma se disputa și cel de-al doilea sfert de finală al turneului ATP. Primul set al meciului dintre spaniolul Rafael Jodar și italianul Luciano Darderi a fost întrerupt timp de aproximativ un sfert de oră deoarece arena a fost acaparată de fumul produs de fanii „nerazzurrilor”.

Până la urmă, italianul a avut câștig de cauză, scor 7-6, 5-7, 6-0, însă duelul s-a încheiat după ora locală 02:00 (03:00 în România). În semifinale, Darderi îl va întâlni pe norvegianul Casper Ruud, care a trecut cu 6-1, 1-6, 6-2 de Karen Khachanov. Principalul favorit la câștigarea trofeului este liderul mondial Jannik Sinner.