Nebunie pe străzile din Roma după ce Interul lui Cristi Chivu a cucerit Cupa! Sfertul de finală de la turneul ATP, oprit de sărbătoarea „nerazzurrilor”

Suporterii celor de la Inter au sărbătorit cu mult fast pe străzile din Roma victoria obținută de echipa lui Cristi Chivu în finala Cupei Italiei, 2-0 contra lui Lazio.
Bogdan Mariș, Mihnea Ştefan
14.05.2026 | 10:51
corespondență din italia
Fanii lui Inter au sărbătorit pe străzile din Roma după ce echipa lui Cristi Chivu a cucerit Cupa Italiei. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
Sezonul precedent a fost unul cumplit pentru fanii lui Inter, deoarece echipa a fost aproape de 4 trofee, însă nu a cucerit niciunul. „Nerazzurii” au terminat pe locul 2 în campionat și au pierdut două finale, în Champions League și în Supercupă, fiind învinși în semifinala Cupei. Sosirea lui Cristi Chivu (45 de ani) pe bancă a adus o schimbare majoră din acest punct de vedere, iar Inter a cucerit eventul. După ce „nerazzurii” au câștigat Cupa Italiei, fanii au sărbătorit cu mult fast pe străzile din Roma.

Deși finala Cupei Italiei s-a disputat chiar pe Stadio Olimpico, arena adversarilor de la Lazio, Inter s-a impus cu 2-0 și și-a continuat seria excelentă din acest sezon contra formației din capitală, pe care a învins-o și în cele două meciuri de campionat, fără să primească gol: 2-0 la Milano și 3-0 la Roma. Milanezii au deschis scorul prin autogolul lui Adam Marusic, iar scorul final a fost stabilit încă din prima repriză de Lautaro Martinez.

După ultimul fluier al arbitrului Marco Guida, fanii lui Inter au sărbătorit pe stadion alături de fotbaliștii „nerazzurrilor” și de antrenorul Cristi Chivu, însă nebunia a continuat și pe străzile din Roma, unde suporterii s-au bucurat pentru al doilea trofeu cucerit în acest sezon. Fanii celor două grupări au creat o atmosferă fabuloasă și pe parcursul jocului.

Sfertul de finală de la ATP Roma, întrerupt de sărbătoarea „nerazzurrilor”

În timp ce fanii lui Inter sărbătoreau triumful din finala Cupei, la Roma se disputa și cel de-al doilea sfert de finală al turneului ATP. Primul set al meciului dintre spaniolul Rafael Jodar și italianul Luciano Darderi a fost întrerupt timp de aproximativ un sfert de oră deoarece arena a fost acaparată de fumul produs de fanii „nerazzurrilor”.

Până la urmă, italianul a avut câștig de cauză, scor 7-6, 5-7, 6-0, însă duelul s-a încheiat după ora locală 02:00 (03:00 în România). În semifinale, Darderi îl va întâlni pe norvegianul Casper Ruud, care a trecut cu 6-1, 1-6, 6-2 de Karen Khachanov. Principalul favorit la câștigarea trofeului este liderul mondial Jannik Sinner.

