Nebunie pe X după ce clientul unui restaurant din Spania a arătat porția de caracatiță pe care a dat aproape 25 de euro: „Vor ajunge cu toții să dea faliment”

Inflația nu mai surprinde pe nimeni și nu este o noutate nici în țările occidentale, cum e, de pildă, Spania, unde clientul unui restaurant din orașul Pontevedra s-a arătat extrem de revoltat după ce a comandat caracatiță.

Clientul unui restaurant din Spania a provocat isterie pe X din cauza porției sale de caracatiță, pe care a dat aproape 25 de euro

Prețurile cresc ca aluatul dospit, fie că vorbim de plasele din supermarket sau de o cafea le terasă, dar ce s-a întâmplat într-un restaurant mic din Pontevedra (Galicia, nord-vestul Spaniei) a stârnit un val de reacții pe internet și a deschis, eterna dezbatere despre ”avariția” din

Totul a început cu un client revoltat, care cu o porție de caracatiță. „Asta e porția primită azi în Pontevedra”, a scris, menționând și de 23,5 euro. Imaginea, care arată dezamăgitor pentru spaniolul care a vrut să se sature nu să deguste puțină caracatiță, l-a făcut pe bărbat să completeze comentariul său: „Avariția, permisă din pandemie, frizează penalul!”.

Cum era de așteptat, postarea a stârnit un val de reacții, unii criticându-l pentru felul în care se exprimă și faptul că se ia de munca oamenilor, ospătarii câștigându-și din greu pâinea, iar alții i-au dat dreptate cu totul.

Nu toți au fost de acord cu bărbatul

Din cei care i-au ținut partea și l-au aplaudat pentru curajul de a expune o problemă pe care mai mulți au semnalat-o, dar n-au expus-o pe rețelele de socializare, menționăm următorul comentariu: „Bravo pentru că ai spus numele restaurantului, așa știm pe cine să evităm. Când rămân fără clienți, poate le vine mintea la cap”. Alții au mers mai departe: „HoReCa în Spania e un business construit pe jumătăți de măsură și pe salarii de mizerie. Acum că nu mai merge combinația, vor ajunge cu toții să dea faliment”.

Așa cum spuneam mai sus, nu toată lumea a fost de acordul cu utilizatorul de X: „Frate, prețurile sunt în meniu. Dacă ți se pare scump, te ridici și pleci. Nu te obligă nimeni cu pistolul la tâmplă să comanzi”.