„Nebunie!” Spaniolii au reacționat după ce Real Madrid a dezvăluit cât vor costa biletele pentru meciul de Champions League cu Manchester City

Real Madrid și Manchester City se vor întâlni din nou în UEFA Champions League, iar gruparea din capitala Spaniei a dezvăluit cât vor costa biletele pentru duelul din prima manșă.
Bogdan Mariș
28.02.2026 | 08:45
Nebunie Spaniolii au reactionat dupa ce Real Madrid a dezvaluit cat vor costa biletele pentru meciul de Champions League cu Manchester City
Real Madrid a anunțat cât vor costa biletele pentru meciul cu Manchester City. FOTO: Hepta
Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru optimile UEFA Champions League, iar Real Madrid și Manchester City se vor întâlni din nou în cea mai importantă competiție inter-cluburi. Prima manșă va avea loc pe Bernabeu, miercuri, 11 martie, de la ora 22:00, iar madrilenii au anunțat prețurile biletelor.

Cât costă, de fapt, biletele pentru partida Real Madrid – Manchester City din optimile Champions League

Real Madrid o va găzdui pe Manchester City în prima manșă a optimilor din UEFA Champions League, iar suporterii care doresc să fie prezenți pe Bernabeu au aflat cât vor trebui să achite pentru a urmări meciul de pe stadion. Cele mai ieftine bilete, cu locuri în partea de sus a stadionului, vor costa 120 de euro.

De cealaltă parte, cele mai scumpe tichete, aflate în zonele centrale ale tribunelor, vor costa 445 de euro. Membrii clubului vor beneficia de o reducere semnificativă, de 30%. Biletele vor fi puse în vânzare joi, 5 martie, începând cu ora locală 10:00 (11:00 în România), conform Marca.

Prețurile anunțate de Real Madrid i-au surprins inclusiv pe jurnaliștii spanioli, care le-au caracterizat drept „O nebunie”. Returul de pe Etihad Stadium se va disputa marți, 17 martie, de la ora 22:00, echipa care va obține calificarea în sferturi urmând a întâlni învingătoarea din „dubla” Atalanta – Bayern Munchen.

Cum a reacționat Pep Guardiola după ce a aflat că Manchester City o va întâlni pe Real Madrid

Meciurile cu Real Madrid nu sunt o noutate pentru Pep Guardiola, care i-a înfruntat pe „galactici” în repetate rânduri, ca antrenor la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City. „Pentru echipa noastră, cu cât joci mai des împotriva celor mai buni din istoria acestei competiții, înveți, progresezi și devii mai bun în viitor”, a declarat tehnicianul catalan pentru site-ul oficial al „cetățenilor” după tragerea la sorți efectuată vineri de către UEFA.

Pentru Manchester City urmează duelul de pe terenul lui Leeds United, care se va disputa sâmbătă, 28 februarie, de la ora 19:30, în cadrul etapei 28 din Premier League. Pep Guardiola are un bilanț foarte bun contra lui Real Madrid. Echipele antrenate de acesta au câștigat 14 jocuri din cele 28 disputate, 6 s-au încheiat la egalitate, iar madrilenii au triumfat de 8 ori. Ca tehnician al lui City, Guardiola a înfruntat-o pe Real Madrid de 11 ori, palmaresul fiind pozitiv: 5 succese, 2 remize și 4 eșecuri.

