Nebunie totală! Gianni Infantino vrea să privatizeze Cupa Mondială. Țările europene, gata de un boicot istoric

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Criticat vehement pentru faptul că s-a apropiat prea mult de președintele american Donald Trump și pentru anumite decizii luate pe parcursul turneului final, Gianni Infantino a aruncat bomba. Își dorește să vândă unor privați acțiuni la Cupa Mondială.

Gianni Infantino, dispus să vândă o parte din Cupa Mondială unor investitori privați

a întocmit un plan prin care să scoată la vânzare acțiuni la Cupa Mondială. Jurnalistul Martyn Ziegler a dezvăluit că proiectul ar viza transformarea competiției într-o societate comercială și ar avea la bază structura sporturilor de echipă din SUA.

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Noua companie care ar urma să gestioneze turneul se va numi FIFA Forward Enterprise (FFE), iar acțiuni minoritare din aceasta ar urma să fie vândute. În plus, Gianni Infantino ar conduce această societate în calitate de comisar, la fel cum se întâmplă în NBA cu Adam Silver și în NFL cu Roger Goodell.

Din primele informații, aproximativ 20% din acțiuni ar urma să ajungă la investitori privați, dar FIFA va păstra controlul deplin asupra turneului, ca acționar majoritar. Forul mondial lucrează deja cu bancherii de la JPMorgan pentru a atrage în noua societate până la 4,2 miliarde de dolari de la investitori privați.

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EXCLUSIVE: Fifa's president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds.

Investor discussions held with figures close to the Trump administration, say sources.… — Martyn Ziegler (@martynziegler)

Cine sunt acționarii minoritari

Imediat după ce întregul plan a ieșit la iveală, s-a aflat că unul dintre cei care ar putea cumpăra acțiuni la Cupa Mondială este Joshua Kushner, om de afaceri în sectorul tehnologic și fratele ginerelui lui Donald Trump.

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Planul pus la cale de Gianni Infantino prevede ca fiecare dintre cele 211 asociații membre ale FIFA să primească o acțiune în valoare de 20 de milioane de dolari la viitoarea societate. Federațiile vor avea libertate deplină să facă ce vor cu aceasta, să o păstreze sau să o vândă.

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Șeful FIFA, care dorește să pună în aplicare acest plan abia după încheierea ultimului său mandat la conducerea forului, unde ar urma să fie reales fără contracandidat anul viitor, a evaluat noua companie la 20 de miliarde de dolari.

Reacție furibundă din partea UEFA

Planul diabolic pus la cale de Gianni Infantino, care , pentru a obține și mai mulți bani a stârnit un val de reacții. UEFA a dat un comunicat în care critică vehement decizia președintelui FIFA de a schimba Cupa Mondială.

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”Aceasta depășește o limită pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată. UEFA tratează acest lucru cu maximă seriozitate. La fel ar trebui să facă fiecare asociație națională de fotbal. La fel ar trebui să facă fiecare parte implicată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei care țin la viitorul acestui sport.

Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt active de tranzacționat, mai ales în lipsa totală a transparenței privind cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA să-l vândă”, a fost mesajul ferm al forului european.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ — UEFA (@UEFA)

Mai mult, a anunțat că federațiile din Europa au stabilit de urgență o întrevedere online în această săptămână, cu scopul de a discuta modul în care se vor opune proiectului lui Infantino. Există voci care ar cere chiar boicotarea Cupei Mondiale dacă planul șefului de la FIFA va fi pus în aplicare.