Sport

Nebunie totală în baschetul feminin! Au uitat de minge și au fost la un pas să-și împartă pumni în mijlocul terenului. VIDEO

Bătaie ca în filme la un meci de baschet feminin din Turcia. Lucrurile au degenerat în sfertul al treilea al partidei dintre Melikgazi Kayseri și Turgutlu (64-58), din prima ligă de baschet feminin.
Flaviu Popa
04.10.2026 | 23:15
Nebunie totala in baschetul feminin Au uitat de minge si au fost la un pas sasi imparta pumni in mijlocul terenului VIDEO
Două jucătoare au sărit la bătaie la baschet fete
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Duminică, 4 octombrie, Melikgazi Kayseri avea un meci oarecare cu Turgutlu, echipă nou-promovată în prima ligă din Turcia la baschet feminin. Gazdele s-au impus cu 64-58 după un meci strâns, în care formația oaspete a ținut aproape până în ultimul sfert.

Bătaie la un meci de baschet feminin din Turcia. Două jucătoare au încercat să-și împartă pumni

Nu rezultatul în sine va rămâne, însă, în memoria fanilor ci bătaia dintre două jucătoare. Astfel, la scurt timp după începerea primei reprize, între Beatrice Mompremier (Kayseri) și Kelsey Bone (Turgutlu) a izbucnit un conflict care putea să degenereze. Bone se afla în spațiul de 3 secunde, fiind apărată de Mompremier.

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Bone nu a putut accepta că a ratat, astfel că și-a tras adversara, frustrată. Paradoxal, tot Bone a fost jucătoarea nervoasă după care s-a îndreptat amenințătoare spre Mompremier. De la priviri și cuvinte dure aruncate a mai fost un singur pas până la lovituri, astfel că cele două baschetbaliste au încercat să își împartă pumni.

Celelalte jucătoare de pe teren au intervenit și au aplanat conflictul, în timp ce arbitrii le-au descalificat pe Mompremier și Bone. Până în momentul eliminării, Mompremier adunase două puncte marcate, 7 recuperări și o pasă decisivă, în timp ce Bone a bifat 7 puncte, 6 recuperări și o pasă decisivă.

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Incidentul din campionatul turc de baschet feminin nu este singular. Doar în luna septembrie au fost trei astfel de incidente majore, la competiții importante.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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