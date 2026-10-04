Nebunie totală în baschetul feminin! Au uitat de minge și au fost la un pas să-și împartă pumni în mijlocul terenului. VIDEO

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Duminică, 4 octombrie, Melikgazi Kayseri avea un meci oarecare cu Turgutlu, echipă nou-promovată în prima ligă din Turcia la baschet feminin. Gazdele s-au impus cu 64-58 după un meci strâns, în care formația oaspete a ținut aproape până în ultimul sfert.

Bătaie la un meci de baschet feminin din Turcia. Două jucătoare au încercat să-și împartă pumni

Nu rezultatul în sine va rămâne, însă, în memoria fanilor ci bătaia dintre două jucătoare. Astfel, la scurt timp după începerea primei reprize, între Beatrice Mompremier (Kayseri) și Kelsey Bone (Turgutlu) a izbucnit un conflict care putea să degenereze. Bone se afla în spațiul de 3 secunde, fiind apărată de Mompremier.

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Bone nu a putut . Paradoxal, tot Bone a fost jucătoarea nervoasă după care s-a îndreptat amenințătoare spre Mompremier. De la priviri și cuvinte dure aruncate a mai fost un singur pas până la lovituri, astfel că cele două baschetbaliste au încercat să își împartă pumni.

Celelalte în timp ce arbitrii le-au descalificat pe Mompremier și Bone. Până în momentul eliminării, Mompremier adunase două puncte marcate, 7 recuperări și o pasă decisivă, în timp ce Bone a bifat 7 puncte, 6 recuperări și o pasă decisivă.

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OHA!! 😳 https://t.co/6JeWe53te4 — Eda (@greenmchine5)

Mai multe bătăi în sportul mondial în ultimele luni, de la baschet la NASCAR

Incidentul din campionatul turc de baschet feminin nu este singular. Doar în luna septembrie au fost trei astfel de incidente majore, la competiții importante.

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12 septembrie: ADCC 2026, jiu-jitsu: un scandal monstru după meciul dintre Dorian Olivarez și Bekzat Kapashov. Echipele celor doi au intrat în conflictul, iar celebrul luptător Gordon Ryan a ajuns la pământ și a fost lovit de trei oameni. Olivarez și Kapashov au fost ulterior descalificați și suspendați.

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19 septembrie: NASCAR, Bristol: piloții Ryan Blaney și Carson Hocevar s-au luat la bătaie imediat după cursă.Dacă Blaney s-a dus direct după rivalul său și l-a împins, Hocevar a răspuns disproporționat cu un pumn. De acolo a început o încăierare în toată regula.

29 septembrie: SUA – Chile 4-2: un simplu amical de fotbal s-a transformat într-o bătaie generală după ce Leandro Hernández l-a lovit pe portarul Brian Schwake. Jucătorii au sărit la bătaie, iar Mauricio Pochettino a intrat personal să-i despartă. După final a izbucnit un alt conflict.