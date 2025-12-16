Nebunie totală în campionatul unde evoluează mai mulți jucători români! Diferență incredibilă între lider și „lanterna roșie” după 18 etape: „Ar trebui studiat”

ADVERTISEMENT

Situația din Ekstraklasa, prima divizie a Poloniei, unde evoluează mai mulți fotbaliști români, este una de necrezut după 18 etape. Distanța dintre liderul Wisla Plock și ultima clasată Termalica este de doar 11 puncte, atât lupta pentru titlu, cât și cea pentru evitarea retrogradării fiind deci extrem de echilibrate.

Situație incredibilă în campionatul Poloniei!

Situația a fost scoasă în evidență și de specialiștii de la Football Meets Data. „Sezonul 2025-2026 din Ekstraklasa ar trebui studiat. E ca și cum echipele încearcă activ să evite locul 1. Duminică, atât Jagiellonia, cât și Rakow au avut șansa de a urca pe primul loc, dar nu au reușit. Gornik a început să piardă în stânga și în dreapta imediat după ce a ajuns în vârf.

Cei de la Wisla Plock au făcut tot posibilul să piardă primul loc, neavând nicio victorie în ultimele 5 etape, dar nu a fost de ajuns. Așadar, intrăm în pauza de iarnă cu o diferență de doar 11 puncte între locul 1 și locul 18”, au notat aceștia pe X.

Ce jucători români evoluează în prima ligă din Polonia

În prima divizie a Poloniei evoluează trei fotbaliști români, iar toți au jucat constant în prima parte a sezonului. Poate cel mai important dintre ei este , care a strâns 14 prezențe până acum pentru Rakow, echipă implicată în lupta pentru titlu, dar și în Conference League.

Apoi, fostul portar de la FCSB sau Feyenoord, Valentin Cojocaru, joacă la Pogon Szczecin, pentru care a evoluat în 16 partide în actuala stagiune. Echipa goalkeeper-ului ocupă locul 10 în acest moment. În fine, la ultima clasată Termalica evoluează fundașul dreapta Radu Boboc, care în trecut a jucat la formații precum FCSB, Farul sau FC Voluntari. Acesta a strâns 14 prezențe în prima parte a sezonului, oferind și o pasă decisivă.

Dezastru la Legia după despărțirea de Edi Iordănescu

Chiar și în contextul clasamentului „nebun” din Polonia, poate cea mai mare surpriză a sezonului este prăbușirea catastrofală a celor de la Legia Varșovia. , după eliminarea din Cupă, însă de atunci nu a mai câștigat nici un meci oficial. Legia a înregistrat 3 remize și 6 eșecuri sub comanda antrenorului interimar Inaki Astiz și ocupă un incredibil loc 17, penultimul, în campionat, cu doar 19 puncte, fiind la egalitate cu „lanterna roșie” Termalica.

Situația nu este mai bună nici în Conference League, unde Legia a rămas cu cele 3 puncte obținute în mandatul lui Edi Iordănescu. Cu o etapă înainte de finalul fazei ligii, echipa nu mai are nicio șansă la calificarea în faza eliminatorie. , antrenorul celor de la Rakow, însă mutarea a fost „blocată” de actualul club al tehnicianului.