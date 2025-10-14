Nebunie totală în grupa României din preliminarii! Revenirea serii și meci cu 7 goluri. Video

, însă celelalte partide din grupa A nu au dezamăgit. Spania a întâlnit Finlanda, iar Kosovo a jucat pe teren propriu cu San Marino, iar cele două partide au avut o desfășurare absolut incredibilă.

Nebunie în grupa României! Spania, revenirea serii

Spania, principala favorită la câștigarea grupei A, a întâlnit Finlanda la Castellon în această rundă. Ibericii au pornit cu prima șansă și au dominat jocul, însă cei care au reușit să înscrie primii au fost oaspeții, în minutul 65, printr-un autogol al lui Yarek Gasiorowski, coechipierul lui Dennis Man de la PSV.

Se părea că „La Rojita” va înregistra o înfrângere neașteptată, prima după șapte ani într-un meci oficial disputat pe teren propriu, însă echipa antrenată de David Gordo nu a renunțat și a reușit să întoarcă rezultatul. Mai întâi, Eliezer Mayenda a egalat situația pe tabelă, în minutul 90, iar Gonzalo Garcia, atacantul lui Real Madrid, a declanșat nebunia în prelungiri.

🔥GONZÁLO GARCÍA DA LA VICTORIA A ESPAÑA 👏Aprovechando los minutos finales, rascando de donde SÍ que había para demostrar que España estaba siendo superior. ⚔️España 2-1 Finlandia 📺 En DIRECTO en Teledeporte y : — Teledeporte (@teledeporte)

Spectacol în Kosovo – San Marino

Celălalt meci din grupă s-a desfășurat la Pristina, unde Kosovo a primit vizita reprezentativei din . Kosovarii au avut un start excelent și au punctat de trei ori în primele 20 de minute, prin Bujupi, Frokaj și Berisha, stabilind scorul pauzei.

În partea secundă, Berisha a realizat „dubla”, iar apoi Jashari a făcut 5-0. În minutul 74, Lleshi a văzut al doilea cartonaș galben, iar Kosovo a rămas în zece oameni, însă gazdele nu au fost afectate de acest lucru și au înscris încă două goluri, prin Selmonaj și Frokaj. Surprinzător, meciul de la Pristina nu a fost cel mai dezechilibrat al zilei, deoarece Portugalia s-a impus cu un uluitor 11-0 pe terenul Gibraltarului.

Clasament grupa A. Pe ce loc se află România

După succesul cu Cipru, România a ajuns la 7 puncte și ocupă locul 2 în grupă, în urma Spaniei, care are punctaj maxim. Podiumul este completat de Finlanda, cu 6 puncte. Kosovo are 4 puncte, iar Cipru și San Marino nu au obținut niciun punct, deși au disputat deja câte trei meciuri în grupă.

În următoarea etapă, care se va disputa în noiembrie, România va juca pe terenul Finlandei, Spania va înfrunta San Marino, iar Cipru va întâlni Kosovo. Naționala pregătită de Costin Curelea se luptă pentru calificarea la al cincilea turneu final consecutiv de Campionat European.

Gibraltar – Portugalia, scorul serii

Naționala de tineret a Portugaliei a oferit scorul serii în preliminariile Campionatului European U21 din 2027. În deplasare, lusitanii au învins-o pe Gibraltar, scor 11-0. La pauză, scorul a fost 3-0 în favoarea naționalei din Peninsula Iberică.