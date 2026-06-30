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Nebunie totală în Olanda – Maroc. Cinci penalty-uri ratate, de trei ori mingea trimisă în bară, un portar care și-a băgat-o în poartă și schimbările care l-au trădat pe Koeman

Olanda - Maroc a fost un adevărat thriller. Africanii s-au calificat în optimile Cupei Mondiale după executarea penalty-urilor, dar cinci dintre lovituri au fost ratate.
Traian Terzian
30.06.2026 | 07:28
Nebunie totala in Olanda Maroc Cinci penaltyuri ratate de trei ori mingea trimisa in bara un portar care sia bagato in poarta si schimbarile care lau tradat pe Koeman
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Cinci penalty-uri ratate în Olanda - Maroc. Sursă foto: @TheCBIJ
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Olanda și Maroc au ajuns la loviturile de departajare în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, iar ce s-a întâmplat acolo a fost de domeniul fantasticului. S-au ratat nu mai puțin de cinci penalty-uri înainte ca africanii să sărbătorească o calificare fantastică.

Serie incredibilă de penalty-uri ratate în Olanda – Maroc

După ce a egalat în minutele de prelungire ale timpului regulamentar, Maroc a răpus Olanda la loviturile de departajare. Ca de fiecare dată, loteria loviturilor de la punctul cu var a adus o poveste remarcabilă.

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Pe Estadio BBVA din Monterrey au fost cinci execuții ratate, iar trei dintre ele au lovit bara. Mai întâi, marocanul Neil El Aynaoui a șutat în transversală, pentru ca apoi Justin Kluivert să nimerească și el bara.

Starul lui PSG, Achraf Hakimi, a șutat și el în bara din stânga porții lui Bart Verbruggen. În cele din urmă, succesul africanilor a venit de la Ismael Saibairi, colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven.

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Ronald Koeman a dat-o în bară cu schimbările

Un alt moment crucial al serie loviturilor de departajare a fost execuția lui Soufiane Rahimi. Atacantul marocan a șutat în dreapta lui Verbruggen, dar portarul i-a ghicit intenția și a parat șutul. Ghinionul olandezului a fost că mingea a trecut pe sub el, l-a lovit în picior și a intrat în poartă.

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Eliminarea prematură a Olandei la Cupa Mondială 2026 poate fi pusă și pe seama faptului că selecționerul Ronald Koeman a fost total neinspirat în momentul schimbărilor. Iar cea mai puțin așteptată mutare a fost înlocuirea lui Cody Gakpo, omul care a deschis scorul.

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Atacantul lui Liverpool a fost scos de pe teren în minutul 113, iar în locul său a fost introdus Kluivert, fotbalistul care a ratat primul pentru Olanda. Și tot la loviturile de departajare a mai ratat și Quinten Timber, intrat în minutul 86 în locul lui Ryan Gravenberch.

Cu cine joacă Maroc în optimi

Semifinalistă la ediția precedentă, Maroc a obținut calificarea după 1-1 și 3-2 la loviturile de departajare. Trupa lui Mohamed Ouahbi arată astfel că ce s-a întâmplat în urmă cu patru ani nu a fost o întâmplare și beneficiază de o generație fantastică.

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În optimile de finală, africanii vor întâlni reprezentativa Canadei, care a trecut greu de Africa de Sud, scor 1-0, cu un gol în minutele de prelungire. Partida se va juca sâmbătă, 4 iulie, de la ora 20:00, la Houston.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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