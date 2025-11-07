Nebunie totală în prima repriză la Farul – FC Botoșani! Reușită fabuloasă și o fază uluitoare care a dus la un cartonaș roșu. Video

ADVERTISEMENT

Liderul FC Botoșani a avut o repriză de coșmar pe terenul Farului. Gruparea pregătită de Leo Grozavu a încasat două goluri și a rămas în zece oameni, însă prima reușită și eliminarea au venit după faze absolut uluitoare.

Nebunie totală în Farul – FC Botoșani! Ionuț Vînă, reușită superbă

FC Botoșani a avut prima ocazie a partidei de la Ovidiu, încă din secunda 30, însă șutul lui Bodișteanu a fost respins de portarul Buzbuchi. După doar patru minute, gazdele au reușit să deschidă scorul într-un mod incredibil. Farul a avut o mare ocazie, balonul fiind degajat de pe linia porții de către Ongenda.

Pericolul nu a fost îndepărtat total însă, iar mingea a ajuns în partea dreaptă, la Ionuț Vînă. Fotbalistul Farului a intrat în centru și a trimis un șut perfect, la vinclu, Anestis fiind un simplu spectator. Reușita l-a încântat inclusiv pe Gică Hagi, care a aplaudat golul înscris de fostul său elev. Reușita poate fi urmărită .

Adams, eliminat după o fază uluitoare

În minutul 36, FC Botoșani a fost foarte aproape de egalare. Petro a trimis o lovitură de cap foarte periculoasă pe spațiul porții, însă Buzbuchi a intervenit și a evitat golul. După doar câteva secunde, Ișfan a scăpat singur spre poarta lui Anestis, iar Adams a decis să îl împingă pe adversarul său.

Istvan Kovacs nu a ezitat deloc și i-a arătat cartonașul roșu fotbalistului nigerian, deoarece și-a faultat adversarul din postura de ultim apărător. Faultul s-a produs la marginea careului, așadar Farul a beneficiat de o lovitură liberă periculoasă, irosită însă de Ișfan, care a trimis pe lângă poartă. Faza poate fi urmărită .

Repriză de coșmar pentru FC Botoșani

Misiunea lui FC Botoșani în partea secundă a ar fi fost una extrem de complicată chiar și la 1-0, ținând cont de faptul că liderul era în inferioritate numerică, însă situația s-a înrăutățit și mai mult spre finalul reprizei. Ionuț Vînă s-a prăbușit pe gazon după o intrare a senegalezului Ndaw, însă, în primă fază, Istvan Kovacs nu a acordat penalty.

Experimentatul „central” a fost chemat însă la marginea terenului pentru a urmări faza de către arbitrul VAR Viorel Flueran. După ce a urmărit acțiunea pe monitor, și-a modificat decizia și a acordat lovitura de la 11 metri, care a fost și transformată de căpitanul oaspeților, Ionuț Larie.