Nebunie totală în primul „Derby D’Italia” pentru Cristi Chivu ca antrenor: șapte goluri la Juventus – Inter! Meciul a fost decis în prelungiri

Antrenorul român a avut parte de un prim derby nebun pe banca nerazzurrilor. Șapte goluri s-au marcat la Torino, iar soarta partidei s-a decis în prelungirile partidei.

Derby D’Italia încins pentru Cristi Chivu! Trei goluri „turcești”, familia Thuram și o super execuție au bucurat suporterii neutri

Inter Milano a dominat partida de la Torino împotriva lui Juventus, însă nu pentru că și-a dorit neapărat să aibă controlul, ci pentru că a fost nevoită.

Campioana din urmă cu două sezoane s-a văzut condusă de două ori în prima repriză. Juventus a trecut în avantaj prin golul lui Kelly din minutul 14, iar doar 16 minute mai târziu Inter revenea pe tabelă prin golul superb al lui Calhanoglu. Conaționalul mijlocașului lui Inter, Kenan Yildiz, l-a lăsat mască pe Sommer cu o super execuție, iar tabela arăta 2-1 pentru torinezi la pauză.

Nerazzurri au început mult mai încrezători partea secundă și și-au fixat adversarii în careul propriu. În urma unei triple schimbări inspirate a lui Cristi Chivu, Inter a egalat imediat prin același mijlocaș de origine turcă. Formația lui Cristi Chivu a preluat conducerea prin Marcus Thuram, urmând ca fratele său din tabără adversă, Khephren, să ducă scorul la 3-3.

În primul minut de prelungiri, Vasilije Adzic, tânărul mijlocaș de origine muntenegreană, l-a electrizat pe goalkeeper-ul elvețian printr-o execuție splendidă de la 25 de metri și a adus toate cele trei puncte în contul formației condusă de Igor Tudor.

Cristi Chivu, doar trei puncte în primele trei etape

când a reușit să se impună cu un 5-0 ce dădea multe speranțe fanilor milanezi. Din păcate pentru antrenorul român, Inter a pierdut surprinzător în a doua etapă contra lui Udinese, iar odată cu înfrângerea împotriva rivalilor de la Juventus, nerazzurri rămân la 6 puncte în spatele „Bătrânei Doamne”.

Pentru Cristi Chivu urmează debutul în Liga Campionilor, contra lui Ajax, urmând să joace două meciuri în Serie A, facile la prima vedere, contra nou-promovatei Sassuolo și a lui Cagliari.