Nebunie totală în UEFA Champions League! Supercomputerul a decis finala de la Budapesta

Spectacol total în semifinalele UEFA Champions League! PSG – Bayern și Atletico – Arsenal au oferit meciuri spectaculoase, iar statisticienii au anunțat favoritele pentru finala de la Budapesta.
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 11:31
Verdictul statisticienilor: cine ajunge în finala Champions League
A fost spectacol total în manșa retur a semifinalelor UEFA Champions League. Marea finală se va juca în acest an în Budapesta, iar statisticienii au anunțat care sunt echipele favorite la calificarea în ultimul act înainte de desfășurarea retururilor.

Unul dintre cele mai frumoase meciuri de fotbal din ultimii ani s-a jucat pe Parc des Princes. PSG s-a impus în fața lui Bayern Munchen cu scorul de 5-4. Bavarezii au revenit de la 2-5, iar calificarea se va decide în returul de pe Allianz Arena.

A fost spectacol și în cealaltă semifinală. Atletico Madrid a primit vizita celor de la Arsenal. Scorul final a fost 1-1. Tunarii au condus, însă ibericii au reușit să își ridice nivelul și, în cele din urmă, au restabilit egalitatea dintr-o lovitură de la 11 metri.

A fost echilibru în cele două meciuri din manșa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Totul se va decide în retur și nu este exclus să avem parte de partide cu timp suplimentar sau chiar lovituri de departajare, întrucât cele patru echipe rămase în lupta pentru marele trofeu sunt la un nivel asemănător.

Cum ar putea arăta finala UEFA Champions League. Verdictul statisticienilor

Statisticienii de la Football Meets Data au publicat șansele celor patru echipe de a ajunge în finala de la Budapesta. Arsenal este considerată marea favorită. Tunarii au remizat la Madrid și vor avea avantajul terenului propriu în returul de pe Emirates. Echipa lui Mikel Arteta este văzută cu 81,6% șanse la calificarea în finală, în timp ce madrilenii au doar 18,5% șanse să ajungă la Budapesta.

În schimb, situația este mult mai echilibrată în ceea ce privește duelul dintre Bayern Munchen și PSG. Francezii au un ușor avantaj, 57% șanse la calificarea în finală, după ce au obținut o victorie la un gol diferență pe Parc des Princes. Totuși, Bayern va juca returul acasă și poate reveni.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
