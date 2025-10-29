Sport
Nebunie totală înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Sute de oameni stau la coadă la intrarea în stadion. Foto+Video

Gloria Bistrița - FCSB, meciul din prima runda a Cupei României Betano, se joacă cu casa închisă! Cozi uriașe în fața stadionului înainte de lovitura de start.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
29.10.2025 | 20:38
Campioana României, FCSB, joacă în deplasare la Bistrița, în runda inaugurală din Cupa României Betano. Atmosfera de pe stadionul Jean Pădureanu este una incendiară. Partida se joacă cu casa închisă, iar imaginile surprinse înainte de fluierul de start vorbesc de la sine.

Gloria Bistrița – FCSB, meci cu casa închisă!

De ani buni, Gloria Bistrița nu a mai primit vizita unei echipe de top din Superliga României, iar fanii au luat cu asalt casele de bilete. Aproximativ 7.000 de suporteri sunt prezenți pe stadionul Jean Pădureanu pentru confruntarea cu FCSB din Cupa României.

Cozi uriașe la stadion înainte de meciul Gloriei Bistrița cu FCSB

Accesul pe arenă nu a fost deloc ușor. Fanii s-au înghesuit în fața stadionului Jean Pădureanu pentru a fi siguri că ajung la locurile lor înainte de startul meciului. Forțele de ordine au gestionat cu dificultate fluxul de oameni, însă, din fericire, nu au fost raportate incidente.

Totuși, este posibil ca o parte dintre spectatori să intre pe stadion cu câteva minute întârziere. Reporterii FANATIK prezenți la fața locului au surprins cozi uriașe, în timp ce jandarmii coordonează situația cu calm, fără ca fanii să protesteze.

Nebunie totală la Bistrița înaintea meciului cu FCSB

Echipele de start la Gloria Bistrița – FCSB:

Gloria Bistrița: Avram – Ieșeanu, Burdeț (cpt.), Vișinar – R. Mogoș, Bambock, F. Cristea, Șofroni – Effiom, Jimmy King Otega, Peter. Rezerve: Greab – Chukwu, Cavar, Chiorean, Pîrvulescu, V. Alexandru, Salka, Mensah. Antrenor: Nicolae Grigore

FCSB: Zima- Ngezana, Graovac, Dăncuș, Kiki- Edjouma, Șut, Olaru- Miculescu, Alibec, Thiam. Rezerve: Udrea, Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous

