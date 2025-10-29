Nebunie totală înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Sute de oameni stau la coadă la intrarea în stadion. Foto+Video

Campioana României, FCSB, joacă în deplasare la Bistrița, în runda inaugurală din Cupa României Betano. Atmosfera de pe stadionul Jean Pădureanu este una incendiară. Partida se joacă cu casa închisă, iar imaginile surprinse înainte de fluierul de start vorbesc de la sine.
De ani buni, Gloria Bistrița nu a mai primit vizita unei echipe de top din Superliga României, iar fanii au luat cu asalt casele de bilete. Aproximativ 7.000 de suporteri sunt prezenți pe stadionul Jean Pădureanu pentru confruntarea cu FCSB din Cupa României.
Accesul pe arenă nu a fost deloc ușor. Fanii s-au înghesuit în fața stadionului Jean Pădureanu pentru a fi siguri că ajung la locurile lor înainte de startul meciului. Forțele de ordine au gestionat cu dificultate fluxul de oameni, însă, din fericire, nu au fost raportate incidente.
Totuși, este posibil ca o parte dintre spectatori să intre pe stadion cu câteva minute întârziere. Reporterii FANATIK prezenți la fața locului au surprins cozi uriașe, în timp ce jandarmii coordonează situația cu calm, fără ca fanii să protesteze.
Gloria Bistrița: Avram – Ieșeanu, Burdeț (cpt.), Vișinar – R. Mogoș, Bambock, F. Cristea, Șofroni – Effiom, Jimmy King Otega, Peter. Rezerve: Greab – Chukwu, Cavar, Chiorean, Pîrvulescu, V. Alexandru, Salka, Mensah. Antrenor: Nicolae Grigore
FCSB: Zima- Ngezana, Graovac, Dăncuș, Kiki- Edjouma, Șut, Olaru- Miculescu, Alibec, Thiam. Rezerve: Udrea, Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous