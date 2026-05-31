Nebunie totală la Londra! Un milion de fani ai lui Arsenal au ieșit pe străzi la o zi după eșecul din finala Champions League

ADVERTISEMENT

Sezonul 2025-2026 rămâne unul extraordinar pentru Arsenal, chiar dacă londonezii au cedat dramatic în finala Champions League disputată la Budapesta contra lui PSG. „Tunarii” au cucerit titlul în Premier League după o pauză de 22 de ani, iar la o zi după ce au pierdut finala Ligii, au sărbătorit alături de suporteri pe străzile din Londra.

Jucătorii lui Arsenal au sărbătorit pe străzi alături de fani la o zi după eșecul din finala Champions League

Aproximativ un milion de fani ai lui Arsenal au ieșit pe străzi pentru a sărbători alături de jucători și de cei din staff. Patru autocare în care se aflau cele două echipe ale clubului, cea masculină și cea feminină, alături de cei din staff și de familii, au efectuat o rută de aproximativ 8 kilometri, care a pornit și s-a încheiat la Emirates Stadium. Totul a durat în jur de două ore și jumătate.

ADVERTISEMENT

, care s-a întins până în penultima etapă a sezonului. De cealaltă parte, echipa feminină a lui Arsenal a câștigat în acest sezon ediția inagurală a Cupei Campionilor FIFA. Atmosfera de pe străzile Londrei a fost extraordinară, fanii trecând rapid peste .

Declan Rice a făcut spectacol

Mijlocașul Declan Rice, care s-a numărat printre cei mai importanți jucători ai echipei în acest sezon, a luat microfonul pentru a transmite un mesaj celor care au criticat echipa. „Faze fixe din nou, ole, ole!” a scandat englezul, înainte ca Ben White să lanseze o provocare: a pus la boxe faimoasa piesă „Ice, Ice, Baby”, pe care Rice a interpretat-o în trecut la o emisiune televizată.

ADVERTISEMENT

RICE, RICE, BABY! 🎶🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Por livre e espontânea pressão, Declan Rice cantou 'Ice, ice, baby' na comemoração do título inglês do Arsenal. O Ben White fez a boa! 😂 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR)

Inițial, mijlocașul a refuzat, însă apoi a cedat și a început să cânte, spre deliciul suporterilor. Acesta a lansat și un avertisment pentru adversari într-o scurtă declarație oferită postului : „Iubesc această echipă, iubesc antrenorul. E o nebunie când vedem bucuria pe care o putem oferi oamenilor. Dar anul viitor ne întoarcem și vrem mai mult”.