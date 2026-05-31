Nebunie totală la Londra! Un milion de fani ai lui Arsenal au ieșit pe străzi la o zi după eșecul din finala Champions League

Fanii lui Arsenal au trecut rapid peste eșecul suferit în finala Champions League și au ieșit pe străzi în număr mare pentru a sărbători alături de jucători titlul cucerit în Anglia.
Bogdan Mariș
01.06.2026 | 01:05
Jucătorii lui Arsenal au sărbătorit titlul alături de suporteri la o zi după eșecul din finala Champions League. FOTO: Hepta
Sezonul 2025-2026 rămâne unul extraordinar pentru Arsenal, chiar dacă londonezii au cedat dramatic în finala Champions League disputată la Budapesta contra lui PSG. „Tunarii” au cucerit titlul în Premier League după o pauză de 22 de ani, iar la o zi după ce au pierdut finala Ligii, au sărbătorit alături de suporteri pe străzile din Londra.

Aproximativ un milion de fani ai lui Arsenal au ieșit pe străzi pentru a sărbători alături de jucători și de cei din staff. Patru autocare în care se aflau cele două echipe ale clubului, cea masculină și cea feminină, alături de cei din staff și de familii, au efectuat o rută de aproximativ 8 kilometri, care a pornit și s-a încheiat la Emirates Stadium. Totul a durat în jur de două ore și jumătate.

Echipa antrenată de Mikel Arteta a sărbătorit titlul cucerit în Premier League după o luptă dură cu cei de la Manchester City, care s-a întins până în penultima etapă a sezonului. De cealaltă parte, echipa feminină a lui Arsenal a câștigat în acest sezon ediția inagurală a Cupei Campionilor FIFA. Atmosfera de pe străzile Londrei a fost extraordinară, fanii trecând rapid peste eșecul dureros suferit contra lui PSG.

Declan Rice a făcut spectacol

Mijlocașul Declan Rice, care s-a numărat printre cei mai importanți jucători ai echipei în acest sezon, a luat microfonul pentru a transmite un mesaj celor care au criticat echipa. „Faze fixe din nou, ole, ole!” a scandat englezul, înainte ca Ben White să lanseze o provocare: a pus la boxe faimoasa piesă „Ice, Ice, Baby”, pe care Rice a interpretat-o în trecut la o emisiune televizată.

