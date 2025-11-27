Sport

Nebunie totală pe aeroportul din Belgrad! Ce s-a întâmplat înainte de meciul cu echipa din România. Video

Momente incredibile în Serbia. Fanii uneia dintre cele mai iubite echipe s-au adunat în număr mare la aeroport, cu scurt timp înainte de duelul cu formația din campionatul României.
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 21:35
Nebunie totala pe aeroportul din Belgrad Ce sa intamplat inainte de meciul cu echipa din Romania Video
ULTIMA ORĂ
Tensiuni la Belgrad! Ce s-a întâmplat pe aeroportul din capitala Serbiei
ADVERTISEMENT

Nebunie în aeroportul din Belgrad. Fanii Partizanului au declanșat un adevărat delir cu o săptămână înainte de meciul cu U BT Cluj Napoca din ABA League. Aceștia i-au cerut antrenorului Željko Obradović să își retragă demisia.

Scene ireale la Belgrad! Fanii lui Partizan s-au adunat la aeroport pentru a-l sprijini pe antrenor

Zeci de fani au umplut holurile terminalului. Au aprins torțe. Au cântat. Au strigat minute în șir „Željko, rămâi”. Mobilizarea a fost una incredibilă. Fanii speră să îl convingă pe Obradović să continue la echipă și după înfrângerea din Euroligă suferită în fața grecilor de la Panathinaikos. Obradović a aterizat în Belgrad la ora 18:07, cu un zbor din Atena care, potrivit site-ului specializat Flightradar, a fost cel mai urmărit din lume în acel moment.

ADVERTISEMENT

Intervenția lor vine într-un moment tensionat. Partizan trece printr-o perioadă grea în cupele europene. Doar patru victorii și nouă înfrângeri în Euroligă, critici dure în presă și presiune uriașă din partea conducerii clubului din capitala Serbiei.

Comitetul Executiv al clubului a refuzat să accepte plecarea antrenorului. L-au convins să analizeze situația încă o dată. I-au transmis sprijin total și i-au cerut să continue. Rămâne acum de văzut dacă tehnicianul va fi întors din drum.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Digi24.ro
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

Partizan vine în România pentru meciul cu U BT Cluj

Toată această tensiune se răsfrânge asupra meciului cu U BT Cluj. Echipa din Ardeal primește pe 7 decembrie vizita sârbilor în BT Arena. Românii stau mai bine în clasament și visează la un sezon istoric la prima prezență în liga adriatică.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova

Se anunță nebunie totală în Sala Polivalentă din Cluj Napoca. Biletele s-au epuizat în doar câteva ore. Aproximativ 10 mii de suporteri vor fi prezenți pentru a o susține pe U BT în cel mai important meci din istoria clubului.

Cu cine joacă România în grupele principale de la Campionatul Mondial! „Tricolorele”, ca...
Fanatik
Cu cine joacă România în grupele principale de la Campionatul Mondial! „Tricolorele”, ca şi calificate după victoria cu Croaţia
Aproape de dezastru! Isenko l-a imitat pe Târnovanu și a ieșit hazardat din...
Fanatik
Aproape de dezastru! Isenko l-a imitat pe Târnovanu și a ieșit hazardat din poartă în U Craiova – Mainz. Ce l-a salvat
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Echipele...
Fanatik
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Echipele de start!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Un nou transfer la FCSB! Gigi Becali l-a convins pe jucătorul...
iamsport.ro
BREAKING | Un nou transfer la FCSB! Gigi Becali l-a convins pe jucătorul plecat din SuperLiga cu mare scandal
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!