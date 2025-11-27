Nebunie totală pe aeroportul din Belgrad! Ce s-a întâmplat înainte de meciul cu echipa din România. Video

ADVERTISEMENT

Nebunie în aeroportul din Belgrad. Fanii Partizanului au declanșat un adevărat delir cu o săptămână înainte de meciul cu U BT Cluj Napoca din ABA League. Aceștia i-au cerut antrenorului Željko Obradović să își retragă demisia.

Zeci de fani au umplut holurile terminalului. Au aprins torțe. Au cântat. Au strigat minute în șir „Željko, rămâi”. Mobilizarea a fost una incredibilă. Fanii speră să îl convingă pe Obradović să continue la echipă și după înfrângerea din Euroligă suferită în fața grecilor de la Panathinaikos. Obradović a aterizat în Belgrad la ora 18:07, cu un zbor din Atena care, potrivit site-ului specializat Flightradar, a fost cel mai urmărit din lume în acel moment.

Intervenția lor vine într-un moment tensionat. Partizan trece printr-o perioadă grea în cupele europene. Doar patru victorii și nouă înfrângeri în Euroligă, critici dure în presă și presiune uriașă din partea conducerii clubului din capitala Serbiei.

Navijači Partizana dočekali Željka Obradovića na aerodromu u Beogradu, pozvali ga da ostane u klubu — Anadolu BHSC (@aa_balkans)

Comitetul Executiv al clubului a refuzat să accepte plecarea antrenorului. L-au convins să analizeze situația încă o dată. I-au transmis sprijin total și i-au cerut să continue. Rămâne acum de văzut dacă tehnicianul va fi întors din drum.

Partizan vine în România pentru meciul cu U BT Cluj

Toată această tensiune se răsfrânge asupra meciului cu U BT Cluj. E primește pe 7 decembrie vizita sârbilor în BT Arena. Românii stau mai bine în clasament și visează la un sezon istoric la prima prezență în liga adriatică.

Se anunță nebunie totală în Biletele s-au epuizat în doar câteva ore. Aproximativ 10 mii de suporteri vor fi prezenți pentru a o susține pe U BT în cel mai important meci din istoria clubului.