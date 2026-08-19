Sport

Nebunie totală! Președintele a intrat în vestiar și a aruncat cu bani în jucători. Video

Scene incredibile după calificarea lui Dinamo City în play-off-ul Conference League. Președintele Ardian Bardhi a intrat în vestiar cu o pungă de bani și a aruncat bancnote spre jucători.
Alex Bodnariu
19.08.2026 | 10:32
Nebunie totala Presedintele a intrat in vestiar si a aruncat cu bani in jucatori Video
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Ce s-a întâmplat în vestiar după eliminarea echipei care a făcut-o de râs pe FCSB. Patronul a venit cu punga de bani
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Scene incredibile în vestiarul unei echipe de fotbal din Europa, după un meci din preliminariile UEFA Conference League. Ardian Bardhi, președintele celor de la Dinamo City, a găsit o metodă inedită pentru a-și recompensa jucătorii după calificarea în play-off. Oficialul a intrat în vestiar cu o pungă plină cu bani și a început să arunce bancnotele spre fotbaliști.

Ce s-a întâmplat în vestiar după eliminarea echipei care a făcut-o de râs pe FCSB. Președintele a venit cu punga de bani

Totul s-a întâmplat după victoria categorică obținută de Dinamo City în fața celor de la FK Auda. Albanezii pierduseră prima manșă cu 0-1, însă au întors complet soarta calificării la retur. Dinamo City s-a impus cu 4-0 și a obținut biletul pentru ultima rundă înaintea fazei principale din Conference League.

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FCSB putea să fie adversara celor de la Dinamo City în turul trei preliminar al UEFA Conference League. Formația din București a ratat însă calificarea după ce s-a făcut de râs în „dubla” cu FK Auda. Letonii s-au impus cu scorul de 7-3 la general.

„Ploaie” de bani după calificare! Președintele a intrat în vestiar și a aruncat bancnote spre jucători

Dinamo City a reușit să o elimine pe Auda din Conference League, iar după fluierul final al returului din Albania, Ardian Bardhi a intrat în vestiar cu o pungă în care se aflau bonusurile pregătite pentru jucători. Acesta a scos teancurile de bani și a început să arunce cu bancnote prin vestiar. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

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Dinamo City este acum la doar o „dublă” de faza principală a Conference League. Formația albaneză o va întâlni în play-off pe Pafos, campioana Ciprului, echipă la care evoluează și românul Vlad Dragomir. Cele două manșe sunt programate pe 20 și 27 august, iar câștigătoarea va obține calificarea în faza ligii.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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