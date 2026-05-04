Nebunuie în Piața Domului din Milano. Fanii lui Inter au sărbătorit cu bere și cu artificii până dimineață. Video

Orașul Milano a devenit negru-albastru după ce Inter a câștigat titlul cu numărul 21. Fanii echipei lui Cristi Chivu au luat cu asalt Piața Domului, acolo unde au celebrat până dimineața cu artificii și cu bere
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
04.05.2026 | 03:18
corespondență din italia
Fanii lui Inter au celebrat titlul în Piața Domului. FOTO: Fanatik
Întreaga suflare „Interista” s-a dezlănțuit la finalul meciului pe care echipa lui Cristi Chivu a câștigat-o cu 2-0 în fața Parmei. În urma acestui succes, Inter a devenit matematic campioana Italiei, cu trei etape rămase până la finalul Serie A. Aproximativ 10.000 de suporteri „nerazzurri” au invadat Piața Domului din Milano.

Titlul 21, sărbătorit de fanii lui Inter în fața Domului

Bucuria fanilor lui Inter a fost fără margini după ce echipa lor favorită a devenit campioană a Italiei pentru a 21-a oară în cei 118 ani de istorie. După petrecerea de pe „Giuseppe Meazza”, de la finalul victoriei cu Parma, scor 2-0, fiesta s-a mutat în Piața Domului. Aproximativ 10.000 de suporteri ai „nerazzurrilor” au mers să sărbătorească primul titlu al lui Cristi Chivu ca antrenor.

Suporterii „nerazzurrilor” au aprins torțe, au dat cu artificii și au desfăcut berile în cinstea triumfului din acest sezon, primul cu antrenorul român pe banca tehnică. Nu au lipsit nici cântecele fanilor interiști, printre care și cele dedicate lui Cristi Chivu, cum ar fi: „Cristian Chivu, la, la la!”. Sărbătoarea câștigării titlului de către Inter a început încă de la metrou. Fanii care au plecat de la stadion s-au înghesuit în mijlocul de transport care să-i ducă cel mai rapid la Piața Domului.

Atmosferă pașnică pe străzile din Milano

Chiar dacă, în Italia, când vine vorba de fotbal, capitala modei este împărțită în două, între AC Milan și Internazionale Milano, pe străzile din Milano atmosfera a fost una pașnică după terminarea partidei Inter – Parma 2-0. Goluruile lui Intrer au fost marcate de Marcus Thuram 90+5 și Henrikh Mkhitaryan 80.

Suporterii „nerazzurri” au petrecut în voie fără să existe incidente sau altercații cu rivalii „rossoneri”. Deși petrecerea organizată în Piața Domului a fost ad-hoc, nu a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a stabili liniștea și disciplina.

Astfel, fanii echipei lui Cristi Chivu s-au putut distra în voie până dimineața. La stadion, cei care au fost prezenți la meciul cu Parma s-au distrat inclusiv pe ritmurile „Made in Romanie”. Pentru Inter ar mai putea urna nu una ci două sărbători. Chivu și fotbaliștii său vor primi trofeul și medaliile de campionat, peste două runde atunci când e programat penultimul meci ale etapei din Serie A, cu Verona, care se va juca tot pe „Giuseppe Meazza”.

Artificii în Piața Domului

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
