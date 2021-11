Neconvocarea lui Johann Berg Gudmundsson stârnește polemici în Islanda. Nu e apt pentru națională, dar e titular în Premier League

Johann Berg Gudmundsson, căpitanul echipei naționale a Islandei, pentru dubla cu România și Macedonia de Nord. Selecționerul susține că i-a făcut o favoare jucătorului, care a solicitat să nu ia parte la această ultimă acțiune din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Este însă adevărat?

Sunt voci care susțin că adevărata cauză nu este aceasta. Și vin cu contraargumente solide în acest sens. Și confirmă ideea că există un conflict deschis între jucător și Federație. Despre care, pentru moment, forul de la Reykjavik nu vorbește deschis.

Johann Berg Gudmundsson spune că nu se simte pregătit 100%

Motivația lui Johann Berg Gudmundsson este că nu s-a refăcut complet după o accidentare. Și că, în plus, luptă pentru titularizare la echipa sa de club, Burnley, din Premier League.

“Suntem în contact permanent cu toți jucătorii. Iar Joi nu are o situație clară la echipă. Este când rezervă, când titular. Ne-a spus că nu se simte 100% apt și, în plus, este apăsat de situația incertă de la Burnley. Și ne-a solicitat să înțelegem că va da curs convocării atunci când o să fie complet pregătit să dea 100% pentru echipa națională”, a declarat selecționerul Arnar por Vidarsson la momentul prezentării lotului.

Gudmundsson a jucat însă titular pentru echipa sa de club, Burnley, în ultimele trei partide. Una în EFL Cup, cu Tottenham, și două în Premier League. Cu Brentford, înaintea anunțării lotului, cealaltă, sâmbătă, cu Chelsea, scor 1-1. Și, dacă ținem cont de modul fizic în care se joacă în Premier League și celelalte competiții din Marea Britanie, este clar că este exclusă ideea că nu este complet refăcut după accidentare.

După cum și cealaltă problemă a statului de titular pare că s-a rezolvat. Sigur, există concurență pe post. Dar, se pare, a câștigat duelul cu Jack Cork. Iar cu cehul Matej Vidra fac schimb de locuri doar din rațiuni tactice. Guðmundsson putând fi folosit și ca mijlocaș de bandă, dar și ca aripă într-un trident ofensiv.

”Nu înghit chestiunea cu accidentarea”

Ei bine, Albert Brynjar Ingason, atacantul divizionarei secunde Fylkir, și fost coleg, la naționala Under 21 cu jucătorii din generația de referință a fotbalului islandez, într-o discuție cu redactorii emisiunii radio Dr.Football. ”Era apt pentru convocare. Nu înghit ideea aceasta cu accidentarea”, a spus Albert.

Și, se pare că este vorba despre un conflict cu Federația. Legat de scandalul sexual soldat cu anchete în judiciare, jucători ai naționalei excluși sau suspendați de la acțiunile naționalei și demisia fostei conduceri federale. Vorbim despre Gylfi Sigurdsson, care este anchetat, Aron Einar Gunnarsson, Kolbeinn Sigborsson. Dar și despre alți trei ale căror nume nu au fost furnizate.

Ingasson are dreptate, chiar dacă nimeni nu vorbește franc despre subiect. Gudmundsson, ca și Victor Palsson, de la Schalke, au fost nemulțumiți de modul în care forul de specialitate islandez gestionează cazul. ”Pot spune că nu am fost complet satisfăcut de modul de acțiune al federalilor. Și admit că mi-a influențat decizia de a nu veni la națională acum”, ar fi declarat Guðmundsson potrivit The Athletic.

Cei doi, dar nu numai, sunt de acord ca jucătorii care greșesc să plătească. Dar nu și restul. De altfel, se pare că forul islandez, KSI, a primit deja avertismente de la avocați ai jucătorilor. Care au amenințat cu acțiuni în justiție pentru măsuri luate împotriva unor persoane care nu sunt găsiți vinovați de către anchetele poliției sau cele judiciare.

Gudmundsson, jucător ofensiv determinant

Jóhann Berg Guðmundsson are, la 31 de ani, 81 de selecții și 8 goluri pentru echipa națională. Și a rămas în istoria fotbalului islandez după ce a fost coautor la primul gol al naționalei la un turneu final. Cel reușit de Birkir Bjarnason contra Portugaliei (1-1), la Euro 2016.

În ceea ce ne privește, ne-a dat bătăi de cap în . El este omul cu pasa decisivă pentru golul de 1-0 al Islandei, reușit de Gylfi Sigurdsson, în octombrie 2020.