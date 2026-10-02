Sport

Necruțător! Un fotbalist legendar din Premier League atacă: „Manchester City să piardă titlurile”

Manchester City se află într-un proces de amploare și riscă sancțiuni drastice. Jamie Carragher (48 de ani) este de acord cu revocarea titlurilor de campioană.
Gabriel Neagu
02.10.2026 | 13:25
Necrutator Un fotbalist legendar din Premier League ataca Manchester City sa piarda titlurile
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Jamie Carragher cere revocarea titlurilor câștigate de Manchester City. sursa foto: colaj fanatik / hepta, profimedia
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Manchester City se află în cel mai critic punct din istoria sa modernă. Clubul a fost găsit vinovat pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în scandalul monstru din Premier League. Clubul riscă excluderea din campionat.

Jamie Carragher cere revocarea titlurilor lui Manchester City

Fosta vedetă a lui Liverpool, Jamie Carragher a urmărit atent evoluția cazului lui Manchester City. Fostul internațional englez dorește o pedeapsă dură pentru ”cetățeni”, fiind convins că retragerea titlurilor de campioană obținute în perioada 2009-2018 ar fi o decizie corectă.

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”City neagă, refuzând să recunoască faptul că reputația sa a fost zdruncinată după ce a fost găsită vinovată pentru 114 din cele 115 capete de acuzare aduse împotriva sa. Titlurile trebuie luate de la City. Pedeapsa trebuie să fie severă pentru a aplica regulile, a crea un precedent și a descuraja viitorii proprietari care ar putea fi tentați să urmeze exemplul lui City”, a spus Jamie Carragher, potrivit The Telegraph.

Propunerea lui Jamie Carragher ar afecta grav palmaresul echipei. În perioada procesului, clubul de pe Etihad a câștigat 8 titluri de campioană în Premier League. În cazul în care trofeele ar fi retrase, Manchester City ar rămâne cu doar 2 titluri în vitrina clubului: în 1937 și 1968.

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Jamie Carragher anticipează exodul de pe Etihad

Manchester City are dreptul să facă apel până pe data de 6 octombrie. Totuși, în cazul în care acesta va fi respins, Jamie Carragher este convins că ar putea exista un exod în vestiarul echipei.

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”Unul sau doi jucători de la City s-ar putea să se gândească deja să plece dacă vor să câștige mai multe titluri fără ca această presiune să apese asupra lor”, a spus fostul internațional englez, conform sursei menționate.

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Cluburile mari deja au început cursa pentru a semna cu vedetele lui Manchester City. Oficialii lui Erling Haaland au fost deja contactați de conducerea lui Real Madrid, potrivit Football Insider.

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Manchester City riscă excluderea din Premier League

Comisia campionatului englez a observat încălcări sistematice ale regulamentului financiar în perioada 2009-2018. Echipa de pe Etihad ar fi realizat contracte false, pentru a umfla artifical veniturile clubului. Schema financiară făcută de oficialii lui Manchester City ar fi creat un prejudiciu de 830-900 de milioane de lire sterline.

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Dacă trupa lui Enzo Maresca va pierde apelul, clubul riscă retrogradarea din Premier League. Lisa Nandy, ministrul Sportului al Marii Britanii consideră că problemele de la Manchester City au denaturat puternic competiția.

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