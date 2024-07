Neculai Stanciu, fashionistul de la Vorbește lumea, cel care o îmbracă pe Adela Popescu, dezvăluie secretele vedetelor: „E important de știut cum e în viața de zi cu zi”

Neculai Stanciu, fashionistul care apare săptămânal în matinalul Vorbește lumea de la PRO TV, a făcut o serie de dezvăluiri tari, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum e să îmbrace cele mai cunoscute vedete de la noi.

Neculai Stanciu, fashionistul de la Vorbește lumea, dezvăluiri din culisele meseriei de stilist

le-a analizat cu maximă atenție pe starurile mioritice înainte să vină cu idei de styling ca să se potrivească perfect. Printre persoanele cu care a legat o bună chimie se numără și

ADVERTISEMENT

Ai ajuns unul dintre cei mai cunoscuți oameni de fashion din România. Cum este să îmbraci multe dintre vedetele de la noi?

– Sincer, pentru mine nu este nici cum, asta pentru că nu mă face special, nu mă face mai bun în meseria mea, îmbrăcând vedetele de la noi. Acest lucru m-a adus în față, m-a făcut vizibil, dar nu asta este important. Important este să îmi fac meseria așa cum trebuie și, în momentul în care îmbrac pe cineva, practic vorbesc de ă o semnătură. Automat clientul sau vedeta devin cartea mea de vizită.

ADVERTISEMENT

Eu am pornit făcând personal styling pentru clienții care nu aveau timp să se ocupe de treaba asta, clienți din diverse domenii, fie că erau avocați, fie că erau ingineri, doctori, oameni din politică, oameni de televiziune. Până la vedete, lucrez cu foarte mulți clienți din domenii de genul. Sigur, sunt și vedete cu care lucrez, dintre ele multe cu care nu mă promovez sau cu care nu sunt vizibil, pentru că oamenii mă plătesc pentru serviciu. Îmi fac treaba și cam atât, nu avem și o relație de prietenie, nu m-am apropiat atât de mult. De exemplu cum sunt cu Adela, cu ea am devenit prieteni și îmi permit să postez pe social media.

„Vedetele care sunt dificil de îmbrăcat sunt cele care vor să pară ceva ce nu sunt”. Stanciu, relație extraordinară cu Emily Burghelea

Care este cea mai dificilă vedetă de stilizat?

– Nu pot spune că este vreuna dificilă. Aș putea să spun că vedetele care sunt dificil de îmbrăcat sunt cele care vor să pară ceva ce nu sunt. Asta este problema cea mai mare. Sunt vedete de la noi care vor să pară ceva ce nu sunt și atunci asta este greșit din start și noi facem styling pe ceva ce ne dorim să fim, dar momentan nu suntem. Trebuie să ne îmbrăcăm și să respectăm cine suntem!

ADVERTISEMENT

Am văzut că adesea mergi cu clienții în magazine. Ce vedetă te binedispune cînd mergi la shopping cu ea?

Neculai Stanciu de la Vorbește lumea: – Cu Emily Burghelea mă distrez. Ultima dată ne-am distrat în Paris când am fost la shopping. Am zis că o să mai repetăm experiența. Eu lucrez cu ea de vreo 2 ani de zile și abia acum pot să zic că suntem pe direcția bună. Petrecând foarte mult timp, ajungem să ne și cunoaștem și am descoperit partea asta ei, de umor. Chiar ne super distrăm când ne vedem.

ADVERTISEMENT

„Când dai o direcție unei vedete, este important de știut și cum este în viața de zi cu zi”

Cum îți dai seama ce i se potrivește Adelei Popescu, lui Emily Burghelea sau altor vedete de care te ocupi?

– În primul rând, țin cont de forma corpului. În al doilea rând țin cont de persoana cu care lucrez. Este important contextul, backgroundul acelei persoane, cel puțin când lucrez cu o vedetă. Când am prima întâlnire, eu fac o cercetare despre persoana respectivă. Văd evoluția din punct de vedere stilistic. Ce evoluție, dacă a avut evoluții, dacă se preocupă de așa ceva. Și, sigur e important și în ce domeniu activează că e prezentator TV, că este influencer, că este artist – cântă, joacă în piese de teatru, în cinema. Depinde ce activitate are în spațiul public și de ce este vizibil.

Cert este că trebuie să treacă timp, să lucrez pe o perioadă mai lungă, să ajung să cunosc persoana respectivă pentru că este important totul. În momentul în care îi dai o direcție unei vedete, este important de știut și cum este în viața de zi cu zi, ce prieteni are, călătorește sau nu, în ce mașină se urcă, cum mănâncă, cum vorbește la telefon, chiar și ce muzică ascultă.

L-a afectat faima pe Neculai Stanciu? Stilistul surprinde

Te-ai schimbat de când apari la tv, de când ești celebru?

Neculai Stanciu: – Am tratat întotdeauna jobul pe care îl fac, ca pe oricare altul. Mie, deși fac asta de ceva timp, în continuare mi se pare că trăiesc un vis. Când eram mic mă uitam la televizor și practic, vedeam vedetele cu care lucrezi astăzi doar prin intermediul televizorului și acum ajung să fim prieteni, să lucrăm, să-i învăț să se îmbrace.

Însă, într-o societate și într-o vreme în care totul este despre faimă și supremație, cred că am rămas cu picioarele pe pământ și cu mintea sănătoasă. Deci nu, nu m-am schimbat, nici nu știu, nu cunosc să fiu altfel. Sunt flatat, sunt recunoscător că trăiesc această etapă, încât focusul este pe recunoștință mai mult decât să mă gândesc că sunt celebru.

În ce ți-ai investit banii câștigați din styling?

– Nu investesc niciun ban, pentru că banii sunt făcuți să fie cheltuiți. Banii sunt făcuți să ruleze. Și atunci, practic, nu fac altceva decât să-i cheltui. Cu cap, zic eu, dar îi cheltui (n.r. râde)!

„Îmi doream să mă fac actor”

Care a fost cel mai dificil moment al vieții tale?

Neculai Stanciu: – Mulțumesc Dumnezeu, nu-mi amintesc să fi avut un moment dificil. Dar, îmi amintesc faptul că mi-a fost foarte greu să consum niște etape și să ajung cine sunt astăzi. Nu am fost niciodată adeptul să faci ceva, doar că trebuie să faci ca să câștigi bani și să îți câștigi existența. Eu am vrut să fac ce îmi place, ce mă face fericit și sigur, să câștig bani din treaba asta, să mă pot întreține. Nu cred că trebuie să fac un alt job ca să fac ceea ce îmi place și altul pentru bani.

A fost foarte greu, pentru că sigur tu dorești, dar nu se știe dacă se și întâmplă. Provin dintr-o familie modestă, de la țară, nu am crescut cu cărți de fashion în bibliotecă și a trebuit să muncesc să ajung să fac și să am toate informațiile de astăzi. Ce vreau să precizez este faptul că, atunci când îți dorești ceva și vrei să faci ceva cu adevărat, dar să și crezi în ceea ce tu vrei să faci, lucrurile se întâmplă așa cum tu dorești.

La vârsta când ai ajuns să conștientizezi, să te maturizezi ce te vedeai făcând cu viața ta?

– Am avut norocul să fiu implicat în tot felul de activități, atât în școală, cât și în liceu și treaba asta cred că m-a ajutat foarte mult. Am făcut tot ce a avut legătură cu arta. La un moment dat îmi doream să mă fac actor sau oricum, mă vedeam făcând ceva în domeniul artei. Nu mă văd nici acum, și nici atunci mă vedeam făcând ceva într-un domeniu tehnic. Deși, liceul pe care l-am terminat a fost cu profil matematică-informatică.