Nedezlipită de Dima Trofim, Alexia Țalavutis dă motive de gelozie partenerilor: „Dimineața e într-un fel, seara în alt fel”

Dima Trofim și Alexia Țalavutis sunt nedezlipiți! După ce au format un cuplu de prezentatori la Antena Stars, cei doi artiști sunt acum, din nou, braț la braț în competiția Te cunosc de undeva, unde au mai participat, de altfel.

Alexia Țalavutis, despre participarea alături de Dima Trofim la Te cunosc de undeva și viața personală

Amândoi sunt, însă, în viața reală cu alte persoane, asta deși multă lume ar fi tentată să spună că le stă bine împreună. Cum gestionează cei doi gelozia, dat fiind că petrec ore în șir pe zi la filmări unul cu celălalt? Alexia Țalavutis a fost cât se poate de sinceră cu FANATIK, dezvăluindu-ne câteva lucruri și despre reîntoarcerea, alături de Dima, la Te cunosc de undeva.

În interviul pe care îl redăm mai jos, Alexia ne-a zis și cine petrece mai mult timp în fața oglinzii între ea și Dima Trofim. Țalavutis susține că depinde foarte mult de contextul pentru care trebuie să se pregătească.

Dacă e vorba de matinalul de la Antena Stars, Dima e gata cât ai zice pește, însă la TCDU, în funcție de personajele pe care le au de interpretat, Trofim poate petrece mai mult timp în cabina de make-up.

Alexia Țalavutis vs. Dima Trofim, faza pe make-up: „Dimineața e într-un fel, seara în alt fel”

Cine stă mai mult timp la machiaj între tine și Dima? Te întreb pentru că am remarcat că partenerul tău de scenă e mereu gigel, veșnic ferchezuit…

Alexia Țalavutis: – Măi… Ha, ha! (n. red: râde) La Te cunosc să știi că lucrurile stau un pic diferit. În care e foarte bun, suntem toți cu energia 220. Ne știm deja, glumele se întâmplă altfel, suntem mai închegați. Cât despre Dima, dacă are un travesty, pentru că despre asta vorbim, la el durează mai mult machiajul contrar lucrurilor de zi cu zi. Dimineața, la matinal, eu trebuie să îmi aloc mai mult timp cu machiajul, pe când el este deja în platou cu o oră înainte să intrăm. Deci, ce să zic? Lucrurile sunt diferite, dimineața e într-un fel, seara în alt fel.

Ce artiști ți-ai dori să îți pice la Te cunosc?

– Oho, sunt foarte mulți! Alicia Keys, Whitney Houston sunt două dintre artistele pe care eu le-am ascultat foarte mult în adolescență. Ar fi foarte interesant să îmi pice un personaj ca ele, dar nu știu cât de bine ar fi. În alt sezon, când am avut Lady Gaga și Bradley Cooper, de pildă, sigur, am încercat și am muncit enorm să iasă și emoționant, și vocal, dar juriul a zis că e foarte aproape momentul de noi și n-am avut așa un mare rezultat. Dar când un personaj e foarte departe de tine, spre exemplu, aseară am filmat o ediție cu un personaj care mi-a venit foarte greu…

Cât durează filmările de la TCDU pentru un singur episod

Ce personaj?

– E un personaj din România și e un gen muzical aparte, pe care eu nu l-am abordat niciodată. Și personajul în sine e total diferit și mi-a fost foarte greu să ajung acolo. Am muncit foarte mult și provocările de genul ăsta vin în fiecare săptămână. De aia ne și place tuturor formatul ăsta.

Cât durează filmările pentru un episod?

– Cu tot cu antrenamente, care sunt de două ori pe săptămână pentru un episod, apoi sunt orele de canto și coregrafie. Sunt apoi două zile la platou, în care repetăm și filmăm. Deci în total, cam patru zile pentru un singur episod.

Mihai Petre, juratul care i-a impus cel mai mult respect Alexiei: „Un etalon”

Care e juratul de care ți-a fost ceva mai multă teamă? Cine ți-a impus mai mult respect?

– Eu am fost fană de mică Mihai Petre. Am făcut dans sportiv de performanță și a fost un etalon după care ne-am ghidat ani buni în materie de dans sportiv. Și faptul că îl urmăream de acasă jurizând, mi-am dorit foarte mult la un moment dat să fiu jurizată și evaluată de el. Lucrul ăsta s-a întâmplat în sezonul 17, în finală, atunci când Andreea Bălan .

A fost o bucurie enormă să primesc maximul de punctaj de la el. Sezonul ăsta e cu atât mai interesant cu cât e prezent în fiecare ediție. Da, a fost o bucurie să aflu că sunt jurizată de el, dar asta nu înseamnă că nu ascult părerile și sfaturile celorlalți jurați. Toți au experiență pe scenă. Și Cristi Iacob vine cu niște abordări și niște idei foarte interesante. Învățăm foarte multe din jurizările lor.

Cum împaci viața personală cu forfota asta, toată ziua pe la filmări… Mai ai timp de soțul tău?

– Când ai foarte multe proiecte și programul e stabilit până în luna mai, trebuie să fii un pic organizat că nu poți să le faci pe toate. Îmi place să las viața să mă surprindă. Cu soțul meu ne mai întâlnim la filmări, câteodată nu. El acum este plecat să producă Insula iubirii, în Thailanda și faptul că e departe nu mi-e ușor!

Sunt geloși partenerii cuplului Alexia-Dima? Ce spune Țalavutis: „N-are cum”

Și nu e gelos că stai mai mult cu Dima? Sau gelozie din partea cealaltă?

Alexia Țalavutis, despre cum vede soțul faptul că stă mai mereu cu Dima Trofim: – N-are cum să existe gelozie, pentru că noi lucrând în aceeași industrie știm exact ce presupune viața asta. Noi chiar așa ne-am și cunoscut, la filmări. Știm exact ce înseamnă joburile noastre și e cu atât mai frumos cu cât avem ocazia să lucrăm și împreună, câteodată.

Ce n-ai apucat să faci și ți-ai dori?

– Da, e ceva ce am vrut să fac și lucrez la asta. Sper din tot sufletul să vedeți vara asta!

Alexia promite ceva uriaș vara asta. Nu are încă în plan să devină mamă: „Lucrurile se petrec frumos și natural”

Film, musicall… Despre ce e vorba?

– Nu, e clar legat de ceea ce fac până acum și cu o bucățică mai mare din sufletul meu pe care vă voi arăta. Lucrez la asta intens și sper să vedeți și să simțiți în vara asta, așa că… Stați pe aproape. Urmează ceva foarte tare?

Mamă ai vrea să devii? Te-ai gândit până acum la asta?

– Știu că toată lumea se întreabă asta. Pot să zic că sunt cumva tradiționalistă, referitor la ideea pe care o impune de multe ori societatea să faci un copil. Adică sunt și nu. Faptul că am făcut și nuntă, sunt cumva tradiționalistă. Intru și eu în zona asta, dar întotdeauna ne-am păstrat o tușă personală a noastră. Nu avem nimic de spus deocamdată legat de copil. Lucrurile se petrec perfect, frumos și natural așa cum au fost mereu în viața noastră.