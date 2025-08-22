Gigi Nețoiu a fost invitatul lui Horia Ivanovici în ediția specială de FANATIK SUPERLIGA de joi, 21 august. Printre subiectele abordate, omul de afaceri a povestit ce nedreptate a trăit în perioada în care a fost la închisoare.

ADVERTISEMENT

Nedreptatea trăită de Gigi Nețoiu în închisoare: „Am făcut infarct înainte de eliberare! Ne tratau mai rău decât pe criminali”

, Gigi Nețoiu a mărturisit că a făcut un infarct în închisoare, fix când era aproape de eliberare. Acest lucru a fost provocat de o amânare a ieșirii din penitenciar. Totodată, a transmis că a fost tratat mai rău decât un criminal, regimul său fiind unul închis, el neputând să iasă la muncă, privilegiu pe care îl aveau cei care erau deținuți din cauza unor crime.

„(n.r. – Ai avut probleme în închisoare?) Nu, cu toată lumea m-am respectat! Toată lumea mă știa, le mai dădeam câte un pachet de țigări, câte o cola. O lună jumătate am stat acolo, m-am dus după la Spitalul Militar, nu mă simțeam prea bine.

ADVERTISEMENT

Am făcut infarct când eram aproape de eliberare. Mi-au dat amânare după ce achitasem de 16 ori prejudiciul… Mi-au dat amânare încă 3-4 luni de zile. Subconștientul a lucrat atunci, că eu nu aveam nimic, eram pregătit.

„Am fost tratat mai rău decât criminalii”

Am avut și șansă, am făcut închisoare într-o comună, la Vânjuleț, în Turnul Severin, era foarte aproape de Cetate. În ultima perioadă mergeam și la muncă la Cetate, plecam dimineața și mă întorceam seara. Munceam foarte mult, am făcut și o biserică în pușcărie. Am făcut o biserică pentru deținuți, era o magazie și au început să picteze, eu îi coordonam. S-a și sfințit biserica din penitenciar, a fost făcută dintr-o magazie.

ADVERTISEMENT

Asta a fost perioada cea mai grea, acea lună și jumătate de la început. Normal, eu trebuia să am regim semi-deschis. După am schimbat regimul, de la închis la semi-deschis. Una e să faci crimă sau evaziune, doar că eu nu făcusem nimic. La mine nu era o faptă cu un act de violență. Ba mai mult, aveam studii superioare, eram deputat, aveam afaceri, nu eram un pericol public.

ADVERTISEMENT

Așa era vremea atunci, presa avea un rol deosebit. Cei de la DNA, cei de la informații, cum ieșeai îți spuneau că ai un regim preferențial și astfel că te tratau mai rău ca pe criminali. Eu am făcut la Vânjuleț cerere la început ca să ies la muncă, doar că nu mi-au acceptat, însă cei care aveau crimă puteau să iasă la muncă. Contează foarte mult să ai bani în pușcărie, pentru că toți vin la tine, te cunosc. Toți vor ceva, la unii le-am pus dinți, la unii le-am luat cola, țigări… Ei erau abandonați de familie”, a povestit Gigi Nețoiu.