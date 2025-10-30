Sport

Neglijează Dan Șucu Rapidul în favoarea celor de la Genoa? Răspunsul lui Victor Angelescu și dezvăluiri despre situația bizară cu Dumbrăvița

Victor Angelescu a oferit primele declarații după CSC Dumbrăvița - Rapid. Ce spune acționarul clubului despre absența lui Dan Șucu de la partida disputată pe Giulești.
Iulian Stoica
31.10.2025 | 00:20
Neglijeaza Dan Sucu Rapidul in favoarea celor de la Genoa Raspunsul lui Victor Angelescu si dezvaluiri despre situatia bizara cu Dumbravita
ULTIMA ORĂ
Ce spune Victor Angelescu despre situația în care se află Genoa patronată de Dan Șucu. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a jucat în „deplasare” pe Giulești cu CSC Dumbrăvița. Elevii lui Costel Gâlcă nu au avut emoții și s-au impus cu scorul de 0-4, rezultatul fiind mulțumitor pentru formația de sub Podul Grant. La final, Victor Angelescu a explicat situația bizară pentru care meciul s-a jucat pe teren propriu, deși trebuia să fie în deplasare.

Victor Angelescu, mulțumit de victoria cu CSC Dumbrăvița

La scurt timp după fluierul final, Victor Angelescu a mărturisit că este mândru de faptul că Rapid s-a impus fără emoții. Acționarul giuleștenilor a transmis că s-au plătit toate costurile necesare pentru deplasarea CSC Dumbrăvița. Cât despre încasările din bilete, acestea vor ajunge în vistieria clubului de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Dacă a fost singurul meci fără emoții de până acum) Se poate spune și așa. Am aplaudat la toate (n.r. golurile), da. Chiar cred că suntem într-un moment foarte bun, mă bucur că jucători care au avut mai puține minute au jucat în acest meci, au făcut-o bine. Zic eu că am făcut un meci bun, suntem mai aproape de calificare.

Am plătit toate costurile de organizare, deplasare, cazarea echipei. Da, două sau trei nopți, nu știu. Și costurile cu stadionul, cu organizarea de meci. Noi încasăm (n.r. – banii din bilete). Din ce știu eu, noi încasăm banii, dar ne așteptam să nu fie stadionul plin, deci am vrut mai mult să jucăm acasă”, a declarat Victor Angelescu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Ce spune Victor Angelescu despre absența lui Dan Șucu

Dan Șucu nu a fost prezent la partida dintre CSC Dumbrăvița și Rapid. Acționarul majoritar al giuleștenilor a revenit târziu din Italia, de unde Genoa se află într-o situație critică în Seria A.

ADVERTISEMENT
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în...
Digisport.ro
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”

Victor Angelescu a mărturisit că Dan Șucu este apăsat de ceea ce se întâmplă în Italia, acolo unde Genoa e „lanterna roșie” în clasament. Acționarul Rapidului speră ca „grifonii” să își revină în Seria A.

„(n.r. – Despre Dan Șucu) Nu, nu a fost la meci, a venit târziu din Italia, a fost etapă intermediară. (n.r. – E Dan Șucu mai atent pe ce se întâmplă la Genoa decât la Rapid?) Asta trebuie să îl întrebați pe dânsul, dar nu, e o perioadă. E ca de obicei. Situația nu e destul de roză, acolo începutul de campionat e destul de slab, dar sper să-și revină”, a mai spus Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT
Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în...
Fanatik
Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în Dumbrăvița – Rapid din Cupa României Betano
Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar...
Fanatik
Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar și după victoria cu 4-0 din Cupa României. Ce a spus despre revederea cu oltenii
Denis Ciobotariu, înțepătură către rivalele FCSB și Craiova după Dumbrăvița – Rapid 0-4...
Fanatik
Denis Ciobotariu, înțepătură către rivalele FCSB și Craiova după Dumbrăvița – Rapid 0-4 în Cupa României Betano: „Se poate întâmpla”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Banciu a vrut să își spargă TV-ul: 'Am ajuns să ne fie...
iamsport.ro
Radu Banciu a vrut să își spargă TV-ul: 'Am ajuns să ne fie rușine'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Răsturnare de situaţie! MESAJUL din telefonul doctoriței Ștefania Szabo care i-a șocat pe...
RTV.NET
Răsturnare de situaţie! MESAJUL din telefonul doctoriței Ștefania Szabo care i-a șocat pe anchetatori. Destinatarul a fost deja audiat în secret
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!