Neglijează Dan Șucu Rapidul în favoarea celor de la Genoa? Răspunsul lui Victor Angelescu și dezvăluiri despre situația bizară cu Dumbrăvița

Rapid a jucat în „deplasare” pe Giulești cu CSC Dumbrăvița. Elevii lui Costel Gâlcă nu au avut emoții și s-au impus cu scorul de 0-4, rezultatul fiind mulțumitor pentru formația de sub Podul Grant. La final, Victor Angelescu a explicat situația bizară pentru care meciul s-a jucat pe teren propriu, deși trebuia să fie în deplasare.

Victor Angelescu, mulțumit de victoria cu CSC Dumbrăvița

La scurt timp după fluierul final, Victor Angelescu a mărturisit că este mândru de faptul că Rapid s-a impus fără emoții. Acționarul giuleștenilor a transmis că s-au plătit toate costurile necesare pentru deplasarea CSC Dumbrăvița. Cât despre încasările din bilete, acestea vor ajunge în vistieria clubului de sub Podul Grant.

„(n.r. Dacă a fost singurul meci fără emoții de până acum) Se poate spune și așa. Am aplaudat la toate (n.r. golurile), da. Chiar cred că suntem într-un moment foarte bun, mă bucur că jucători care au avut mai puține minute au jucat în acest meci, au făcut-o bine. Zic eu că am făcut un meci bun, suntem mai aproape de calificare.

Am plătit toate costurile de organizare, deplasare, cazarea echipei. Da, două sau trei nopți, nu știu. Și costurile cu stadionul, cu organizarea de meci. Noi încasăm (n.r. – banii din bilete). Din ce știu eu, noi încasăm banii, dar ne așteptam să nu fie stadionul plin, deci am vrut mai mult să jucăm acasă”, a declarat Victor Angelescu, conform .

Ce spune Victor Angelescu despre absența lui Dan Șucu

Dan Șucu nu a fost prezent la partida dintre CSC Dumbrăvița și Rapid. , de unde Genoa se află într-o situație critică în Seria A.

Victor Angelescu a mărturisit că Dan Șucu este apăsat de ceea ce se întâmplă în Italia, acolo u . Acționarul Rapidului speră ca „grifonii” să își revină în Seria A.

„(n.r. – Despre Dan Șucu) Nu, nu a fost la meci, a venit târziu din Italia, a fost etapă intermediară. (n.r. – E Dan Șucu mai atent pe ce se întâmplă la Genoa decât la Rapid?) Asta trebuie să îl întrebați pe dânsul, dar nu, e o perioadă. E ca de obicei. Situația nu e destul de roză, acolo începutul de campionat e destul de slab, dar sper să-și revină”, a mai spus Victor Angelescu.