Negocieri de ultimă oră la Dinamo: „Va avea același contract ca și Kopic”. Exclusiv

Aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, Florentin Petre (50 de ani), „secundul” lui Zeljko Kopic, va continua la gruparea din „Ștefan cel Mare” și din vară. Andrei Nicolescu a dat toate detaliile.
Cristian Măciucă
02.03.2026 | 12:23
Negocieri de ultima ora la Dinamo Va avea acelasi contract ca si Kopic Exclusiv
Negocieri de ultimă oră la Dinamo: „Va avea același contract ca și Kopic”. FOTO: Fanatik
Florentin Petre a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni. Antrenorul secund al lui Dinamo a scandat de mai multe ori împotriva rivalelor, motiv pentru care a fost mustrat inclusiv de Andrei Nicolescu. Cu toate acestea, nu se pune problema ca „secundul” lui Kopic să nu rămână în „Ștefan cel Mare” și i s-a pregătit un nou contract.

Florentin Petre, prelungire de contract la Dinamo. Decizia lui Andrei Nicolescu

În vârstă de 50 de ani, Florentin Petre este antrenor secund la Dinamo din 12 iunie 2024. Contractul său cu echipa din „Ștefan cel Mare” expiră în vară, iar conducerea i-a pregătit un nou contract. Până atunci, „Piticul” are de dat explicații la comisii, după înjurăturile la adresa Stelei, dar și pentru un derapaj rasist înainte de meciul cu Rapid.

„Nu, nu am avut timp. Azi trebuie să mergem și la comisie. Mai sunt discuții. (n.r. – Pentru ce trebuie să mergeți la comisii?) Pentru discuțiile alea de acum 2-3 săptămâni. Apropos de scandări. 

(n.r. – Îi veți face contract pe 2-3 ani și lui Florentin Petre?) Păi cred că o să aibă pe același contract ca și Kopic. (n.r. – Doi ani din vară?) Probabil da, vom discuta pe tema asta”, a dezvăluit Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Eu nu fug de emoție. Nu fug de galerie. Nu fug de identitatea mea. Sunt antrenor secund și îmi fac treaba, iar rezultatele se văd alături de tot stafful. Munca noastră este pe teren, la antrenamente, în vestiar. Acolo ne concentrăm energia și acolo trebuie să fim judecați. Dar rămân și omul care simte alături de suporteri, pentru că fără această legătură fotbalul nu ar mai însemna nimic” – Florentin Petre

Ce contract are Zeljko Kopic la Dinamo

Așadar, Florentin Petre va rămâne la Dinamo atâta timp cât va sta și Zeljko Kopic. Contractul tehnicianului croat, care a dus echipa în play-off pentru al doilea an la rând, este valabil până în vara anului 2028.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
