Negocieri dure pentru șefia TVR și Avocatul Poporului. Cine sunt favoriți pentru aceste funcții

Negocieri foarte strânse pentru șefia TVR și pentru Avocatul Poporului, partidele din Coaliția de guvernare dorind toate să își impună un om pe aceste posturi.

Societatea Română de Radio și Agerpres sunt alte ținte ale PNL, UDMR sau USR PLUS. PNL și USR vor să demită de urgență conducerea TVR sau a Societății Române de Radio, însă UDMR se opune până nu va avea garanția că prinde un loc la masa bogaților.

Conform Adevărul, PNL ar rămâne cu șefia TVR, în timp ce USR s-ar alege cu radioul public, iar cei de la UDMR vor Avocatul Poporului.

Negocieri dure pentru cele mai importante funcții publice

Decizia îndrăzneață a celor din UDMR i-a luat prin surprindere pe toți, care se așteptau ca UDMR să se mulțumească cu Agerpres. Pentru șefia TVR s-a conturat varianta Mădălina Dobrovolschi, fost purtător de cuvânt al lui Klaus Iohannis, președintele României având de fapt ultimul cuvânt în această alegere.

„Ideal ar fi să punem doi sau trei oameni de meserie, care cunosc bine TVR şi care sunt integri”, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

Conform sursei citate cei din PNL ar fi dispuși să cedeze Avocatul Poporului spre UDMR, deși Renate Weber nu va fi ușor de îndepărtat din această funcție. PSD a anunțat deja că va ataca eventuala demitere a Renatei Weber la CCR, pentru că nu există motive întemeiate pentru o astfel de demitere.

Cu toate acestea, juriștii PNL sunt liniștiți și cred că vor avea sorți de izbândă în tentativa lor de a scăpa de Weber. „Sunt destul de multe motive pentru revocare. Important e să dăm semnalul că e o voinţă a Parlamentului pentru a schimba Avocatul Poporului şi să avem pe cine să punem acolo. Iar în ceea ce priveşte CCR, pentru că sigur vor ataca hotărârea, după cum bine aţi văzut, practica lor e oscilantă”, a precizat pentru „Adevărul” unul dintre principalii jurişti ai coaliţiei de guvernare.

Rareș Bogdan crede că UDMR îl va propiune pe Ekstein Kovacs pentru funcția de avocat al poporului. „Am un nume pentru Avocatul Poporului. Nu ştiu dacă e el, dar pot să vă spun că un om pe care îl cunosc foarte bine şi cu care am colaborat, chiar dacă uneori ne-am contrat violent. Este Ekstein Kovacs Peter. Chiar nu ştiu pe cine pregăteşte UDMR. Am dat exemplul unui om care ştiu că este profesionist în domeniu”, a declarat Rareş Bogdan la Antena 3.