Negocieri PNL, USR PLUS, UDMR. ”A fost o zi plină. Nimeni nu e pe deplin fericit”

PNL, USR PLUS și UDMR au încheiat o nouă zi de negocieri. Liderii partidelor din coaliție au venit cu precizări importante sâmbătă seară. S-a anunțat când ar trebui să fie terminat programul de guvernare, dar și când ar putea fi prezentat noul Guvern.

Discuțiile au continuat astăzi după ce vineri, 18 decembrie, s-a anunțat că Florin Cîțu este propunerea pentru premier. De asemenea se stabilise cum vor fi împărțite cele 18 ministere, 9 urmând să ajungă la PNL.

„A fost o zi plină astăzi. Un număr semnificativ de ore în care chiar am muncit. Nimeni nu e pe deplin fericit, nimeni nu e pe deplin nefericit. Suntem acolo unde trebuie să fim la momentul acesta. Progresele sunt semnificative”, a precizat Dan Barna.

Viitorul premier a spus că au fost finalizate mai multe discuții care vizează finanțele țării, fondurile europene, dar și digitalizarea.

Liderul USR, Dan Barna, a precizat că se dorește stabilirea unui Guvern până la Crăciun dar că există și posibilitatea ca noul Executiv să fie prezentat până la încheierea anului 2020.

Colegul său de la USR PLUS, Dacian Cioloș, a fost foarte tranșant. ”Astăzi nu am împărțit sinecuri”, a spus fostul premier al României.

„Nu vom împărți și nu vom transforma în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă în instituțiile și structurile deconcentrate în acele agenții care sunt conduse de directori generali, care sunt funcționari publici și care trebuie numiți prin concurs. Guvernul va clarifica în perioada următoare separarea aceasta clară.

Astăzi nu am împărțit sinecuri. Am discutat despre acele agenții care au în frunte demnitari. Ne asigurăm că aceia vor aplica un program de guvernare”, a spus Dacian Cioloș, liderul PLUS.