Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv

Dinamo încearcă o mutare de senzație pe piața transferurilor și a intrat în negocieri directe cu Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, pentru aducerea atacantului Vladislav Blănuță. „Câinii” își doresc cu orice preț împrumutul jucătorului, considerat o soluție ideală pentru problemele ofensive ale echipei.

Dinamo vrea să dea lovitura începutului de an pe piața transferurilor! Vladislav Blănuță, dorit înapoi în SuperLiga

FANATIK a aflat în exclusivitate că dorința este una clară la nivelul clubului din Ștefan cel Mare. Dinamo caută un vârf în această iarnă și a intrat la negocieri cu cei de la Dinamo Kiev pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță, atacant pe care și-l dorește foarte mult Zeljko Kopic.

Negocierile sunt unele spectaculoase. Spre deosebire de alte piste apărute în această perioadă, discuțiile nu se poartă prin intermediari, ci direct între cele două cluburi. Din partea ucrainenilor, Igor Surkis este implicat personal în tratative, semn clar că mutarea este luată în serios.

Negocieri spectaculoase între Dinamo și Dinamo Kiev! Unde nu se înțeleg însă cele două cluburi

Principalul blocaj ține însă de durata împrumutului. Dinamo Kiev insistă pentru un împrumut de doar șase luni, în timp ce , cu opțiune de cumpărare definitivă.

Argumentele dinamoviștilor sunt legate inclusiv de contextul delicat al jucătorului. Oficialii din Ștefan cel Mare consideră că, ținând cont de situația psihică a atacantului și de o perioadă de șase luni nu este suficientă pentru adaptare și pentru a-l readuce la cel mai bun nivel.

De ce insistă, de fapt, Dinamo să îl împrumute pe Blănuță pentru un an

Din acest motiv, Dinamo insistă pe un împrumut mai lung, care să îi permită lui Blănuță să se integreze, să capete încredere și să devină o piesă importantă în angrenajul echipei lui Kopic. Ucrainenii, în schimb, nu doresc să renunțe la controlul asupra jucătorului pe o perioadă mai mare.

Deocamdată, nu s-a ajuns la un acord final. Nu s-a bătut palma, însă negocierile continuă. Cert este că, pentru prima dată, nu mai este vorba doar despre un simplu interes. Există discuții directe, la cel mai înalt nivel, între Dinamo și Dinamo Kiev, iar revenirea lui Vladislav Blănuță în SuperLiga a devenit un scenariu real.

