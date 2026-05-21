Negocieri secrete pentru antrenor nou la Farul: Sabău, în locul lui Stoican, indiferent de rezultatul barajului cu Chindia!? Exclusiv

ADVERTISEMENT

Parcursul dezastruos pe care l-a avut pe finalul sezonului la cârma Farului Constanța, când a obținut doar două puncte din cinci meciuri, trei dintre ele acasă, i-a pecetluit soarta antrenorului Flavius Stoican (49 de ani). Antrenorul urmează să fie demis chiar și dacă reușește în cele din urmă să salveze echipa de la retrogradare în urma barajului contra celor de la Chindia Târgoviște.

Flavius Stoican urmează să fie înlocuit de Farul Constanța, indiferent de deznodământul barajului de menținere în SuperLiga

După ce nu a reușit să remizeze în ultima etapă, la Ovidiu, cu rezervele condamnatei Metaloglobus București, pentru a evita barajul, Stoican urmează a fi înlocuit, indiferent de rezultatele din „dubla” decisivă cu echipa târgovișteană Chindia, conform informaţiilor FANATIK, şefii clubului de la malul mării fiind extrem de dezamăgiţi de evoluţiile haotice ale echipei sub comanda lui Stoican, mult sub jocul din era Zicu. Duelurile pentru un loc în SuperLiga cu dâmbovițenii vor avea loc sâmbătă, la Târgoviște, de la ora 17:30, și pe 31 mai, de la ora 20:30, pe litoral. Înlocuirea lui „Stoicanetti” ar avea ca efect și calmarea relației cu fanii, cu tehnicianul care ratase calificarea în play-off-ul Ligii a 2-a cu Reșița.

ADVERTISEMENT

Două piste pe masa Farului. Neluţu Sabău, varianta dorită pentru SuperLiga

Conducătorii Farului Constanța nu iau în calcul decât menținerea pe prima scenă în urma barajului cu echipa care a încheiat sezonul pe locul 6 în Liga a 2-a. Dacă nu va apărea vreo surpriză uriașă neplăcută, principala țintă a dobrogenilor pentru șefia băncii tehnice a Farului în viitorul sezon de SuperLiga rămâne Ioan Ovidiu Sabău (58 ani), care nu a mai antrenat în acest sezon după plecarea de la U Cluj. „Moțul” a fost curtat insistent de „marinari” și pe parcursul sezonului în curs, când scaunul lui Zicu se clătina, însă mutarea nu a fost perfectată la momentul respectiv.

30.000 de euro pe lună ceruți de Ioan Ovidiu Sabău pentru întregul staff tehnic

Motivele principale ale neoficializării relației dintre părți au fost reprezentate de reticența lui Sabău de a prelua o echipă pe parcursul sezonului, dar și neajungerea la un numitor comun din punct de vedere financiar. pentru el și colaboratorii din staff-ul tehnic. Cum suma era extrem de ridicată pentru un club ca Farul, mutarea nu s-a perfectat atunci. Acum însă, se speră a se bate palma, în condițiile în care constănțenii nu mai vor să treacă prin emoțiile actuale, iar Sabău și-a mai redus din pretențiile salariale.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică este varianta celor de la Farul Constanța pentru Liga 2

În ipoteza în care Farul va pierde barajul, constănțenii îl au ca principală țintă pe Nicolae Dică (46 de ani), ca plan B, de avarie. Acesta a antrenat în startul sezonului în curs la Concordia Chiajna, de unde a fost demis și înlocuit cu Andrei Cristea. Deși la momentul plecării de la Chiajna, Dică, cel care a mai avut și alte eșecuri în ultimii ani, la Mioveni, FC U Craiova, FC Voluntari și FC Argeș, spunea că nu mai vrea să antreneze, el s-a răzgândit între timp. Fostul mijlocaș ofensiv s-a retras din cariera de fotbalist de la Constanța, unde a evoluat din ianuarie 2012 până în vara lui 2014.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu, iritat de întrebarea FANATIK: „Mă sunaţi cu două zile înainte de meciul de baraj să mă întrebaţi de Sabău?”

Din informațiile obținute de FANATIK, președintele Farului a discutat deja direct cu fostul antrenor de la U Cluj, iar acesta din urmă pare dispus să își diminueze din pretențiile financiare avute la primele negocieri, când s-a pus problema ca el să ajungă la echipa din Constanța, după plecarea lui Zicu. Contactat pentru a oferi un punct de vedere pe seama acestei chestiuni, Gică Popescu s-a arătat iritat de întrebarea FANATIK: „Mă sunaţi cu două zile înainte de meciul de baraj să mă întrebaţi de Sabău!? Nu am negociat cu nimeni și singura noastră preocupare este să câştigăm meciul de baraj. Absolut toată lumea este concentrată numai pe asta”, a spus Popescu pentru FANATIK.