Negocierile dintre Dinamo și Dario Bonetti, aproape să fie finalizate. Iuliu Mureșan anunță: „Sper că va semna astăzi”. Exclusiv

Dusan Uhrin , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă Iuliu Mureșan era deja pregătit : Dario Bonetti, ultimul antrenor care a reușit să aducă un trofeu în Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 59 de ani, italianul a mai antrenat Dinamo în perioada 23 iunie 2009 – 2 octombrie 2009 și 10 aprilie 2012 – 14 noiembrie 2012, când a reușit să cucereacă Cupa și Supercupa României cu alb-roșii.

Dario Bonetti va semna astăzi cu Dinamo: „A fost dorit și de DDB!”

FANATIK l-a contactat pe președintele lui Dinamo,, care a confirmat că va ajunge astăzi la București și se va întâlni cu oficialii din Ștefan cel Mare pentru a negocia noul contract: „Azi. (n.r. când va semna?) Îl așteptăm acum să vină să discutăm, să negociem și eu sper că va semna în cursul zilei. Ne-am consultat și cu cei din DDB și a fost dorit și de către ei. Plecarea lui Dusan Uhrin era previzibilă și eram pregătiți cu un plan B, așa cum am spus. Eu am sperat să nu plece, dar în același timp nu ne-a luat prin surprindere”, a explicat oficialul alegerea antrenorului italian.

ADVERTISEMENT

Dusan Uhrin a avut parte de o despărțire de Dinamo emoționantă, iar fanii-acționari din programul DDB i-au scandat numele și l-au purtat pe brațe, ceea ce l-a impresionat și pe Iuliu Mureșan, prezent și el la eveniment: „Duminică m-am întâlnit cu suporterii la Cupa DDB și am fost foarte bine primit. Am văzut însă cât de iubit e Dănciulescu și Dusan Uhrin. Și cu mine s-au comportat la fel, ceea ce spune multe.

Am stat cred vreo trei ore și am vorbit cu toată lumea. De asta am venit aici, să muncim de dimineața până seara. O lună-două, nu știu cât va dura situația asta, dar trebuie să tragem tare. Sunt multe lucruri rămase în suspensie și care trebuie luate din urmă, trebuie înțelese, e complicat”, „s-a mai plâns” noul conducător din „Groapă”.

ADVERTISEMENT

Când ar putea fi ridicată interdicția lui Dinamo la transferuri

Dinamo se chinuie de mai bine de o lună de zile ca interdicția cu privire la transferuri să fie ridicată, mai ales astăzi clubul a trimis un nou document adițional, iar Mureșan speră că până miercuri, cel târziu joi, decizia va fi în sfârșit ridicată: „Azi am trimis documentul, completarea materialul trimis la FIFA, așa cum ne-au cerut ei și sperăm să se rezolve cât mai repede. Miercuri sau joi sperăm să primim răspunsul pozitiv și să dăm drumul la treabă”.

Legat de partea financiară, Mureșan a avut deja mai multe discuții cu potențiali sponsori, cu care a discutat chiar și la Cupa DDB. Președintele „câinilor” e optimist că Dinamo va reuși să îngropească un buget care să îi permită supraviețuirea și în sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1: „Legat de sponsori, sunt discuții cu mai multe firme din diferite domenii, dar nu se pot rezolva lucrurile atât de repede. Sigur că suntem în discuții și eu sper să vină cât mai mulți sponsori, indiferent de cât de mari sunt. Dacă vin 10-20 cu 5.000 de euro pe lună tot e foarte bine.

ADVERTISEMENT

Eu așa văd lucrurile. Suntem deschiși și sunt foarte multe firme și dinamoviști care vor să ajute clubul. Asta îmi dă încredere și speranță că vom putea face un buget mai bun decât cel pe care îl avem azi. Cu birourile încă nu s-a rezolvat. Suntem la RIN, dar va trebui să plecăm până pe 31 iulie. Nu știu nimic legat de locația oferită de Nicolae Badea”.

Ce spune Mureșan despre plecarea lui Paul Anton

Iuliu Mureșan a vorbit și despre plecarea lui , despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că jucătorul , conform căreia se poate transfera la orice echipă care achită suma de 200.000 de euro: „Sunt multe povești. Că ar fi o ofertă de 400.000 de euro de la Ludogorets pentru Paul Anton. La club nu a ajuns nicio ofertă scrisă și nu am fost până acum contactați de nimeni din Bulgaria”, a lămurit lucrurile Mureșan.

ADVERTISEMENT

O altă variantă prin care Dinamo ar putea primi o gură de oxigen din punct de vedere financiar, e transferul fundașului central de doar 17 ani, David Țone la Fiorentina, unde a fost o săptămână în probe. Jucătorul a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre această mutare, despre care e încrezător că se va realiza în cel mai scurt timp: „Nu am luat încă o decizie cu privire la transferul lui David Țone la Fiorentina. Vom vedea, nu pot să spun încă. Nu pot să confirm încă suma de transfer. Tot ce se face de acum se face cu aprobarea mea și cu semnătura mea”, a mai explicat Mureșan.

Ce a spus Dario Bonetti despre reîntoarcerea la Dinamo: „Sunt foarte fericit pentru că am fost propus de Iuliu Mureșan. Tot ce pot să vă spun, pentru dumneavoastră și pentru suporteri este că în următoarele zile vom vedea ce se va întampla”, a spus italianul conform ProSport.

ADVERTISEMENT