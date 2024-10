FC U Craiova 1948 caută antrenor, după ce , în urma rezultatelor sub așteptări. , însă până în acest moment nu s-a ajuns la un acord.

Negocierile dintre Ovidiu Burcă și FC U Craiova au picat! Adrian Mititelu: „Nu vrem antrenor șef la noi”

, Ovidiu Burcă a fost extrem de aproape să ajungă la FC U Craiova, însă mutarea nu s-a materializat în cele din urmă. Motivele au fost prezentate de conducătorul echipei din liga secundă.

Patronul echipei din Bănie, Adrian Mititelu, a clarificat situația. „Omul cu banii” de la echipă afirmă că relația sa cu Ovidiu Burcă este una excelentă și că acesta ar fi vrut să antreneze FC U Craiova, însă modul în care ar fi vrut să o facă nu era în concordanță cu așteptările clubului. Concret, Mititelu susține că nu și-ar fi dorit un „antrenor șef, care să conducă”.

„Am avut niște discuții. El are niște solicitări care nu corespund politicii mele. Asta este. În rest, nu am nicio treabă cu Ovidiu, suntem în relații bune.

El și-a dorit să antreneze la FC U, noi am agreat de a lucra cu el și în momentul în care am început să schimbăm solicitările părților… Eu am trimis o propunere de contract, el mi-a trimis solicitări suplimentare pe care nu le agreăm. Și aici s-a blocat chestia.

Am nume pe listă. Discutăm cu mai multe persoane. Mi-am dat seama că nu mai putem să facem nimic acum până luni, pentru că avem meciul în două zile. Suntem în faza de cercetare-documentare.

Noi nu vrem antrenor-șef la noi, care să ne conducă. Noi vrem să îl conducem pe el. Și nu mă refer la Burcă, că am discutat cu mai mulți”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit .

Ovidiu Burcă nu a mai antrenat de aproape un an

Ovidiu Burcă nu a mai antrenat de aproape un an, mai precis din noiembrie 2023, când a avut loc o despărțire amiabilă între el și Dinamo. Fostul fotbalist a fost la conducerea echipei „câinilor roșii” timp de un an și patru luni.

Tehnicianul de 44 de ani a reușit o promovare surprinzătoare cu Dinamo în sezonul 2022/2023. Însă, rezultatele obținute de Burcă după revenirea „câinilor roșii” în prima ligă au fost dezamăgitoare, ceea ce i-a determinat pe oficialii clubului din Ștefan cel Mare să-l numească pe Zeljko Kopic în locul său.