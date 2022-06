Negoiță și Marica, dialog suburban după retrogradarea lui Dinamo: ”Contestatari și loseri gen Prosopel am avut întotdeauna” / ”Diferența dintre noi este că eu mai și f…”

în liga a doua a rupt grupurile de susținători ai ”câinilor” în mai multe tabere. Printre cei cărora li se aruncă în spate declinul trupei din Ștefan cel Mare este și Ionuț Negoiță, fost patron al roș-albilor. Omul de afaceri și Ciprian Marica sunt la cuțite.

De unde a pornit ”războiul” dintre Ciprian Marica și Ionuț Negoiță

Ca fotbalist, Ciprian Marica a fost un produs 100% al clubului Dinamo. În Ștefan cel Mare și-a început ascensiunea spre înalta performanță.

Deși a ales să investească în alt club (Farul Constanța), decât cel la care a crescut, Marica se declară dinamovist, iar retrogradarea în eșalonul secund a echipei de suflet l-a înfuriat.

Fostul internațional spunea imediat după barajul de menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1, Dinamo – U Cluj, la capătul căruia roș-albii au luat calea eșalonului secund, că de vină pentru această situație sunt toți .

Omul de afaceri a răbufnit la auzul celor spuse de Ciprian Marica și i-a dat o replică grobiană fostului internațional.

”Contestatari și loseri gen Prosopel și alții am avut dintotdeauna. Ei vorbesc prost, iar eu cu proștii nu compatibilizez.

Eu am lăsat clubul, din ce îmi aduc aminte, cu datorie sub 3 milioane de euro. Acum, am înțeles, că e undeva pe la 10 milioane de euro.

Sper să gestioneze bine insolvența. Dacă se vor duce în faliment ca Rapid, va trebui să o ia din Liga 4 și va dura ceva până când Dinamo va reveni”, i-a transmis Negoiță lui Marica, într-o intervenție la .

Ciprian Marica: ”Să jignești e simplu. Cu argumente e mai greu”

Fostul atacant al echipei naționale nu a digerat deloc bine aluzia fostului patron din Ștefan cel Mare, care și i-a răspuns lui Ionuț negoiță în același limbaj deocheat.

”Diferența dintre mine și Ionuț Negoiță este că eu mai și f… De aici și aceste frustrări pe care le are. Eu am argumentat foarte clar, nu este vina mea că el a dat clubul unor oameni care habar nu aveau ce înseamnă Dinamo.

Eu n-am încercat să am un dialog, mi-am spus punctul de vedere. N-am cerut să aud opinia dânsului, este opinia mea. Așa cred eu, că este principalul vinovat pentru situația lui Dinamo.

Dacă dânsul are argumente, vreau să aud ce argumente are. Cum poate să dea echipa fără să se asigure cui i-o dă. Asta nu e bătaie de joc? Care e opinia dânsului? Așa, să jignești, e simplu! Cu argumente, mai greu”, a contraatacat Marica, la .