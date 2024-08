La FANATIK SUPERLIGA, . Astfel, Neil Lennon a aflat de acest lucru și a lansat primul atac la adresa lui Marius Șumudică înainte de meciul cu Dinamo de pe Giulești.

Neil Lennon, atac la Șumudică înainte de Rapid – Dinamo: “E tipul care vorbește tot timpul? E foarte neprofesionist”

Înaintea derby-ului dintre Rapid și Dinamo, , după ce fostul antrenor român l-a criticat de mai multe ori de când a venit în Giulești.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nord-irlandez a fost întrebat la conferința de presă dacă a simțit o ostilitate din partea presei sau a suporterilor cât timp a fost în Scoția la Celtic, dar și dacă a avut parte de un “Marius Șumudică” acolo.

“Da, cu siguranță. Trebuie să suferi pentru a avea succes. Au fost multe momente ca acesta la Celtic. Uneori trebuie să suferi pentru a aprecia rezultatele pozitive mai bine.

ADVERTISEMENT

Cine e? (n.r. Marius Șumudică) E tipul care vorbește tot timpul? Nu cred că e prea bine. E foarte neprofesionist modul în care se comportă. Nu, nu cred că este cineva ca Șumudică în Scoția sau oriunde în Europa”, a spus Neil Lennon.

Antrenorul Rapidului, despre fanii supărați ai giuleștenilor. “Am câștigat 24 de trofee majore”

“Cred că este de înțeles faptul că fanii nu sunt satisfăcuți de rezultatele de până acum. Am luptat foarte mult pentru a obține o victorie, însă nu am reușit. Tot ceea ce simt fanii, eu simt înzecit.

ADVERTISEMENT

În cariera mea am câștigat 24 de trofee majore. Știu să câștig, doar că la momentul actual e nevoie de puțin timp pentru a schimba cultura, profesionalismul. Înțeleg complet frustrarea fanilor, iar eu simt o presiune autoimpusă care e mai mare decât presiunea de la oricine altcineva. Mesajul meu pentru fani? Și noi ne dorim la fel de mult ca voi.

Da, vor fi modificări în primul 11, dar nu multe. Sunt mulțumit de modul în care a arătat echipa și de modul în care a controlat jocul. Din punct de vedere defensiv am arătat foarte bine.

ADVERTISEMENT

La meciul trecut, golul adversarilor a venit dintr-o fază fixă. Am ratat și câteva ocazii importante spre final. Dacă am fi marcat, nu am mai fi avut acum toate aceste discuții legate de faptul că echipa nu câștigă. Trebuie să mergem mai departe și să continuăm să credem. Sunt convins că rezultatele vor veni”, a mai spus Lennon la conferința de presă.