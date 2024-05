Neil Lennon a revenit în Scoția, unde a fost invitat la o emisiune pentru a prefața Celtic – Rangers, finala Cupei Scoției (1-0). Antrenorul nord-irlandez le-a vorbit britanicilor .

Motivul pentru care Neil Lennon a ales să vină la Rapid: „Am avut și alte oferte”

Neil Lennon a semnat un contract valabil până în iunie 2026 cu Rapid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul în vârstă de 52 de ani, alături de staff, . Nord-irlandezul a avut mai multe oferte înainte de a semna cu Rapid.

„Avem o șansă să luptăm pentru titlu. Patronul are planuri mari pentru club. E ambițios. Avem un stadion nou, o bază bună de pregătire, deci clubul s-a mișcat în direcția corectă.

Vrea să lupte pentru titlu, iar asta mă atrage. Am mai avut și alte oferte, dar cred că am mers într-o țară în care investițiile cresc și fotbalul se transformă.

De exemplu, România s-a calificat la EURO și există un mare interes pentru fotbal în țară. Au apărut și stadioane noi, există o infrastructură bună. Sunt trei echipe mari, Steaua, Dinamo și Rapid. Când jucăm cu Steaua, jucăm pe stadionul național. Sunt 50.000 de oameni în tribună”, a declarat Neil Lennon, în direct la emisiunea .

Neil Lennon, dezvăluiri în Scoția despre proiectul de la Rapid: „Ăsta e planul lui Dan Șucu. E foarte ambițios și bogat”

Neil Lennon este încântat de colaborarea cu Dan Șucu. Fostul antrenor de la Celtic a dezvăluit că s-a cunoscut cu acționarul majoritar de la Rapid în Grecia. Antrenorul nord-irlandez a făcut dezvăluiri despre proiectul din Giulești.

„L-am cunoscut pe patron, domnul Șucu, în Grecia. E impresionat. Are etică, are principii și vrea să facă lucrurile corect. Nu vrea ca doar prima echipă să fie bună, ci și clubul, să construiască ceva pentru tineri.

Ăsta e planul lui. E foarte ambițios, e foarte bogat și iubește fotbalul. Începem de la zero. Patronul știe de probleme. Avem un nou antrenor, un nou staff, un nou director sportiv. A scăpat de oamenii cu care nu era fericit și despre credea că nu-și treaba într-un mod profesionist”, a mai spus Neil Lennon.

Neil Lennon a făcut lista de transferuri la Rapid

Neil Lennon a mărturisit că, împreună cu directorul sportiv Daniel Sandu, a construit deja o listă cu jucători pe care să-i transfere la Rapid. Antrenorul nord-irlandez va face echipă în Giulești și cu Bogdan Lobonț.

„Deja ne uităm la jucători. Directorul sportiv are deja o listă de jucători și încercăm să facem primele transferuri. Voi fi ajutat și de Bogdan Lobonț, care a fost portar la Ajax și Roma. El face parte din echipă, a fost interimar.

Am discutat cu el, vine cu noi în staff. Are și experiență și mă va ajuta să colaborez cu jucătorii și cu staff-ul. Sunt foarte încântat, am energie. E un mediu nou, o cultură nouă, dar abia aștept această provocare”, au fost cuvintele lui Neil Lennon.