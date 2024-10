Neil Lennon iese la atac după Botoșani – Rapid 2-0. Amenință că va spune adevărata situație din Giulești: „Nu mai este problema mea”

Rapid nu se regăsește în acest sezon. Duminică seara, echipa antrenată de Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere usturătoare în fața celor de la FC Botoșani. Schimbarea de antrenor pare că nu aduce încă rezultatele așteptate de fani și conducere, iar fostul principal de pe Giulești, Neil Lennon, a ieșit la atac.

Reacția lui Neil Lennon după Botoșani – Rapid 2-0

. Antrenorul nord-irlandez a rezistat foarte puțin pe Giulești. Acesta nu a reușit să se adapteze la fotbalul românesc, iar conducerea a ales să facă o schimbare radicală.

Acum, jocul giuleștenilor nu s-a îmbunătățit foarte mult sub comanda lui Marius Șumudică. Echipa a obținut, într-adevăr, primele victorii ale sezonului, însă tehnicianul nu a putut rezolva toate problemele, iar situația din clasament devine una îngrijorătoare.

Neil Lennon a vorbit pe scurt despre plecarea sa de la echipă. Antrenorul nord-irlandez rămâne extrem de dezamăgit de felul în care a fost tratat în România și anunță că, în viitor, va face câteva dezvăluiri despre plecarea sa de la Rapid.

„Într-o zi o să spun mai multe despre ce s-a petrecut la Rapid, dar nu acum. Nu știu ce versiune spune clubul despre plecarea mea, dar cred că majoritatea oamenilor știu adevărul despre ce s-a întâmplat.

Cât privește rezultatele pe care le au acum cei de la Rapid, chiar nu mai este problema mea”, a explicat Neil Lennon, fostul antrenor de la Rapid, conform .

Marius Șumudică: „Veți afla zilele viitoare ce am spus în vestiar”

La finalul meciului cu FC Botoșani, Marius Șumudică s-a declarat complet dezamăgit de deznodământul partidei. Acesta a tras un semnal de alarmă. Au trecut deja multe etape, iar giuleștenii rămân pe ultimele locuri din Superliga.

„Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii rarisime, am avut bară, au scos de pe linia porții. Apoi, începem repriza foarte prost, un șut în blocaj, nu urmărim, se face 1-0. După, ne-am deschis. Am avut ocazii foarte mari să marcăm. Nu am reușit să marcăm și fotbalul te pedepsește.

Trebuie să marcăm la situațiile pe care le avem. Dacă nu marchezi, nu ai cum să câștigi. N-am avut o discuție aprinsă, am fost foarte calm, veți afla zilele viitoare ce am spus în vestiar.

Mai contează cu cine joci? Am jucat cu ultima clasată și nu am putut să câștigăm, nu mai contează cu cine joci. E foarte strâns, pierzi un meci, ești la retrogradare, câștigi un meci, ești aproape de play-off. Nu știu ce să zic de play-off, dacă nu ne trezim să facem puncte, va fi foarte greu”, a spus Marius Șumudică după meciul cu Botoșani.