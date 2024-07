Neil Lennon, în tribune la Dinamo – Petrolul 4-1. Antrenorul celor de la Rapid și-a spionat viitorul adversar

”Câinii” s-au impus categoric cu 4-1 pe Arcul de Triumf. La meci a fost prezent și Neil Lennon, antrenorul celor de la Rapid București, care și-a spionat viitorii adversari.

Neil Lennon, prezent la Dinamo – Petrolul

Petrolul nu a reușit să facă față atacurilor celor de la Dinamo. Bucureștenii au controlat meciul de la un capăt la altul. Țicu a fost singurul jucător din echipa ploieșteană care a reușit să înscrie, însă eforturile sale au fost în zadar.

În următoarea rundă, Petrolul va da piept cu Rapid București pe stadionul Ilie Oană. a fost prezent pe Arcul de Triumf pentru a analiza jocul adversarilor săi. Acesta a precizat că și-a făcut câteva idei despre stilul de joc al ploieșteanilor și a lăudat fotbalul românesc.

„Echipa a jucat foarte bine. Au început grozav meciul și adversarii au găsit cu greu soluții. Mi-am făcut deja câteva idei despre felul în care joacă cei de la Petrolul. Meciul va fi însă la ei acasă, va fi cu totul diferit.

Dinamo a jucat bine. Stadionul este foarte frumos. A fost o atmosferă pe cinste. Chiar au jucat bine. Am spus-o și ieri la conferința de presă. Toate echipele din campionatul României sunt puternice. Este mult entuziasm iar jucătorii intră cu voință pe teren.

Ceea ce sper eu să reușesc este să îmi pun amprenta. Nu am noutăți în ceea ce privește jucătorii care vor ajunge la echipă. M-au impresionat câțiva jucători în această seară. Îl țin minte pe Cîrjan. L-am văzut o dată (n.r. la Arsenal), apoi a dispărut”,a explicat Neil Lennon.

Neil Lennon, în căutarea primei victorii în Superligă

Neil Lennon încă nu a reușit să obțină prima sa victorie în campionatul României. Giuleștenii au făcut egal cu UTA Arad și CFR Cluj în primele două runde, iar nord-irlandezul speră să spargă gheața în etapa viitoare, când va juca împotriva „lupilor galbeni”.

După meciul de pe Giulești împotriva celor de la CFR Cluj, Neil Lennon s-a declarat încântat de jocul elevilor săi și a precizat că echipa sa ar fi meritat chiar o victorie. Nord-irlandezul a sărbătorit intens golul egalizator înscris de Hasani la ultima fază a jocului.

„Am avut câteva ocazii incredibile. A fost dezamăgitor că am primit golul secund. Am avut o reacție bună în repriza a doua, jucătorii au avut o reacție bună. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. Am arătat un spirit de echipă și cred că puteam obține o victorie”, a explicat Neil Lennon la finalul meciului Rapid – CFR Cluj.

Neil Lennon a fost la Dinamo - Petrolul 4-1