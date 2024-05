Neil Lennon, interviu amplu în tricoul Rapidului: „Filosofia mea este atacul. Planul e să câștigăm trofee”. Cu ce antrenori din România se cunoaște

Neil Lennon a acordat primul interviu în România după ce . Tehnicianul nord-irlandez a dezvăluit că nu este un străin față de fotbalul din România. Totodată, .

Neil Lennon, primul interviu la Rapid: „Știam de Steaua, Rapid, Dinamo, Cluj”

Neil Lennon a câștigat de 5 ori titlul cu Celtic în Scoția. Antrenorul nord-irlandez a fost pe banca scoțienilor la „dubla” cu CFR Cluj din turul al 3-lea preliminar al UEFA Champions League în sezonul 2019/2020, dar și în meciurile din faza grupelor UEFA Europa League în aceeași stagiune.

„Știam despre echipă, având în vedere că am crescut în anii ’70, ’80, ’90, atunci când fotbalul românesc era celebru în toată lumea. Astfel, știam de Steaua, Rapid, Dinamo, Cluj. Am o experiență personală ca antrenor al unei echipe care a jucat împotriva celor de la Cluj.

Știu câte ceva despre cluburile din România și, bineînțeles, am studiat Rapidul. Cred că este o nouă eră pentru club. Domnul Șucu dorește să ducă clubul la nivelul următor, nu doar în ceea ce privește fotbalul, ci chiar dincolo de acesta.

Înțeleg situația prin care a trecut echipa, dar fiecare meci este important, fiecare derby este important. Am urmărit meciul (n.r. Rapid – FCSB 2-0) și am fost bucuros de ce am văzut.

Echipa a jucat bine, au avut o energie bună, au marcat goluri frumoase și este foarte important felul în care am terminat campionatul. Nu a fost sezonul pe care ni l-am fi dorit, dar ne propunem să construim pe ceea ce a fost bun în acest sezon și să îmbunătățim lucrurile”, a declarat Neil Lennon, potrivit Rapid TV.

„Filosofia mea este atacul. Vrem să jucăm agresiv, un fotbal rapid”

Neil Lennon se bazează pe cartea atacului la meciurile de fotbal. Totuși, antrenorul nu neglijează nici defensiva. Neil Lennon a urmărit mai multe partide ale Rapidului și a ajuns la concluzia că echipa patronată de Dan Șucu are nevoie de îmbunătățiri.

„Am urmărit multe meciuri ale echipei în ultimele săptămâni. Nu doar înainte de play-off, ci și după. Este loc pentru îmbunătățiri, trebuie să devenim mai buni. Mergem înainte, dar sunt lucruri pe care le putem face să funcționeze mai bine.

Filosofia mea este atacul, ne trebuie o structură bună. Vrem să jucăm agresiv, vrem un fotbal rapid. Sper să putem să aducem jucători care să ne încânte.

De asemenea, îmi doresc să ne asigurăm că, din punct de vedere defensiv, vom fi de neînvins, asta necesită multă muncă, să facem sacrificii și să fim disciplinați. Să ne exprimăm atacul în teren.

Avem aceste idei pe care vrem să le punem în aplicare, dar, momentan, nu vă pot spune mai multe. Încă este devreme. Suntem foarte entuziasmați pentru ceea ce urmează”, a mai spus Neil Lennon.

Neil Lennon, planuri mărețe la Rapid: „Vrem să câștigăm trofee, campionate”

Neil Lennon a dezvăluit care sunt sistemele sale preferate, însă a anunțat că va alege formula în funcție de jucătorii pe care îi are la dispoziție. Principalul obiectiv al Rapidului cu Neil Lennon pe bancă este să câștige trofee.

„Îmi plac mai multe sisteme 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2. Nu contează, trebuie să alegem sistemul care se potrivește cel mai bine jucătorilor pe care îi avem. Vom vorbi despre ce vrem să facem.

Aceste discuții vor avea loc înainte de a începe noul sezon. Vrem să construim o echipă de care clubul Rapid să fie mândru și, de asemenea, să ne bucurăm publicul. Fotbalul este atât o afacere, cât și un mijloc de divertisment. Vrem să îi bucurăm pe suporteri.

Planul este să câștigăm trofee, să câștigăm campionate, lucru care presupune foarte multă muncă, dar este un sentiment plin de satisfacție. Sunt un antrenor mix.

Uneori trebuie să le oferi jucătorilor o ‘dragoste dură’. O să încerc să negociez și să echilibrez lucrurile cum știu mai bine. Sper ca jucătorilor să le facă plăcere să lucreze cu mine și cu staff-ul meu, având multă experiență în pregătirea echipelor.

„În fotbal nu ai nicio garanție, așa că nu voi spune că vom câștiga titlul”

Cu toții suntem în fotbal de ceva vreme, am fost jucători, iar acum suntem antrenori de ceva timp. Vrem să ne aducem experiența în slujba Rapidului, să o transmitem atât către jucătorii tineri, cât și către seniori. Vom aduce o cultură diferită către jucători.

Sunt foarte impresionat. Este o bază mai mare decât îmi închipuiam că va fi. Sala de forță este foarte bună. Cu siguranță, mai sunt multe pe care clubul vrea să le facă acolo, dar va dura. Din ce am văzut, este o bază impresionantă. Îmi place mult.

În fotbal nu ai nicio garanție, așa că nu voi spune că vom câștiga titlul. Ceea ce spun este că vom încerca să fim cât de buni vom putea și va trebui să muncim mult. Am experiența de a câștiga campionate. Trebuie să încercăm să câștigăm, dar există foarte multă competiție și cluburi mari aici. Cunosc câțiva antrenori Petrescu, Hagi. Sunt legende ale fotbalului românesc, va fi interesant să concurez cu ei.

Sunt destul de calm. Am o personalitate diferită față de cea profesională. Am o familie bună. Sunt norocos că am o carieră privilegiată și vreau să continui în acest ritm. Reprezintă un privilegiu pentru mine să fiu antrenor al Rapidului”, au fost cuvintele lui Neil Lennon.