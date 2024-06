Neil Lennon, interviu la BBC despre Rapid: „Am refuzat cluburi din Scoția”. Ce spune despre fotbalul românesc

, iar antrenorul nord-irlandez a intrat și în atenția presei internaționale. Noul tehnician al giuleștenilor a oferit un interviu pentru prestigioasa publicație BBC.

Neil Lennon, încântat de fotbalul românesc și de Rapid: „Este un club în ascensiune. Echipa națională este la Euro. Infrastructura se îmbunătățește tot timpul”

Neil Lennon a lăudat progresele făcute de fotbalul românesc acordat : „Am fost foarte impresionat de ceea ce a avut de spus. De atunci, am fost la București, am vizitat stadionul și facilitățile. Este un club în ascensiune. Tot fotbalul românesc este în ascensiune în acest moment. Echipa națională este la Euro”.

În România s-au construit 8 stadioane noi și altele urmează să fie inaugurare, lucru care i-a atras atenția antrenorului nord-irlandez: „Infrastructura se îmbunătățește tot timpul, sunt antrenori buni și competiție bună. Pe hârtie, te gândești ‘nu’, dar în practică, când mergi și vezi, te gândești ‘acest loc are un potențial uriaș’”.

Neil Lennon și-a dorit să încerce o nouă experiență internațională: „Am realizat multe în Scoția și aceasta este o oportunitate de a-mi extinde orizonturile. Am iubit timpul petrecut în Cipru și sper să îmi placă și în România”.

Neil Lennon a refuzat 2 echipe din Scoția ca să vină la Rapid: „Am simțit că pot lucra la un nivel mult mai bun”

: „Mi s-au oferit locuri de muncă (n.r. în Scoția) vara trecută și le-am refuzat pentru că nu erau potrivite. Am simțit că pot lucra la un nivel mai bun. Aceasta (n.r. Rapid) este o opțiune mult mai bună.

Am avut o scurtă conversație cu Aberdeen în martie sau aprilie, dar asta a fost tot. Cu Hibs a fost multă speculație, ceea ce este flatant. Din nou, o scurtă conversație, dar nu s-a materializat nimic.

Este un club diferit (n.r. Hibernians) de cel la care am lucrat. Proprietari diferiți. M-aș fi întors? Nu știu. Am iubit timpul petrecut acolo, dar nu este niciodată la fel a doua oară. Am învățat asta la Celtic”.

Ce filosofie are fostul antrenor al lui Celtic: „Trebuie să îți pui amprenta personală devreme”

Neil Lennon e conștient ce înseamnă Rapid, Dinamo și Steaua pentru fotbalul din România: „Toate cele trei cluburi din București au o mare tradiție. Stadionul nostru are 13.000 de locuri, dar, când jucăm cu Steaua (n.r. FCSB), este pe stadionul național, care are 60.000 de locuri”.

Deși a antrenat cel mai important club din Scoția, Neil Lennon știe cum trebuie să se impună la Rapid: „Nu poți veni cu un baros și să spui, ‘așa am jucat la Celtic’, nu așa funcționează. Trebuie să înțelegi cultura, mentalitatea, cum văd ei fotbalul.

Trebuie să îți pui amprenta personală devreme, dar zilele pumnului de fier s-au dus. Oricum, nu cred că funcționează. Are un impact mai scurt în zilele noastre”.