Neil Lennon le cere timp fanilor pentru a crea un Rapid invincibil, după egalul cu Buzău, 1-1! „E un pic de mahmureală! Nu suntem departe de a găsi formula corectă”

, iar la finalul meciului fanii giuleșteni s-au luat la bătaie între ei, după ce i-au tras la răspundere pe jucătorii lui Neil Lennon.

Neil Lennon cere timp fanilor pentru a crea un Rapid invincibil după egalul cu Buzău, 1-1! „E un pic de mahmureală! Nu suntem departe de a găsi formula corectă”

Antrenorul Rapidului, , însă n-a reușit să spargă gheața, deși a schimbat sistemul și n-a mai jucat cu 3 fundași centrali, ci cu 4, .

„Trebuia să fructificăm șansele avute. Lovitura liberă din care a ieșit penalty-ul n-a fost o lovitură liberă. Mendes are crampe, va fi bine. Am muncit bine, dar nu marcăm.

Ne creăm ocazii, dar nu marcăm. Ne lipsește încrederea. Nu suntem departe de a găsi formula corectă. E un pic de mahmureală după tot ce s-a întâmplat. Sunt aici să rămân pe termen lung. Nu trebuie schimbat nimic, nu trebuie să ne panicăm.

Cum ar fi ca jucătorii aduși odată cu mine să vadă că eu plec după 5 etape? Titlul? De ce nu, dar va fi dificil. Echipa asta nu e departe de ce vreau eu să fie. Eu sunt pe termen lung aici. Am venit aici să construiesc ceva”, a declarat Neil Lennon la finalul meciului cu Gloria Buzău.

Andrei Prepeliță a anticipat schimbarea sistemului!

„Mă așteptam să schimbe sistemul. Nu știu dacă a fost bine sau nu, dar noi am fost pregătiți. Mă gândeam că poate unul sau doi jucători am greșit când am făcut analiza împreună cu băieții.

Nici prima repriză n-a fost rea, dar ne trebuie un pic mai multă încredere, să începem meciul cum am început reprizele secunde. Astăzi băieții au făcut un joc bun, am avut inițiativa. Am fost agresivi în limita regulamentului”, a spus și Andrei Prepeliță, antrenorul Gloriei Buzău.

„Îmi place să lucrez cu jucători cu personalitate. Chiar dacă Budescu n-a jucat de la început, e un jucător care mă ajută pe mine în vestiar”, a mai spus Andrei Prepeliță după remiza cu Rapid.

După 5 etape, Rapid a strâns 4 puncte și ocupă locul 12 în Superliga, în timp ce Gloria Buzău e la o lungime în față și se află pe poziția a 11-a. Pentru Rapid urmează acum derby-ul cu Dinamo de pe 18 august. De partea cealaltă, Buzăul se va deplasa la Craiova pentru meciul cu Universitatea de pe 16 august.