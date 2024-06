Neil Lennon mai dă afară un jucător de la Rapid. E unul dintre cei mai vechi din lot. Exclusiv

Neil Lennon, noul antrenor al Rapidului, . Nu mai puțin de patru jucători au plecat și lista pare că se mărește de la o zi la alta. FANATIK a aflat ultimele detalii.

Neil Lennon i-a decis soarta lui Virgil Drăghia

FANATIK a aflat că Neil Lennon a decis să renunțe la Virgil Drăghia și contractul portarului de rezervă al Rapidului va fi reziliat. Astfel, Drăghia va pleca din Giulești după 6 ani.

Portarul în vârstă de 33 de ani a jucat doar trei meciuri în acest sezon, mai exact 45 de minute în SuperLiga în meciul cu Farul și două partide în Cupa României.

Din informațiile FANATIK, antrenorul irlandez a fost deranjat de faptul că Drăghia are mai multe kilograme în plus. Din această cauză portarul era poreclit „Foca”. Jucătorul mai avea contract un sezon la Rapid.

Neil Lennon îl dă afară pe cel mai vechi jucător din lotul Rapidului

. Crescut în Giulești, portarul a ajuns la echipa a doua a „alb-vișiniilor” în 2007. A mai fost împrumutat de-a lungul timpului la Juventus București, Concordia Chiajna și FC Voluntari.

A fost martor la renașterea Rapidului și a jucat de la liga a treia până în SuperLiga. S-a reîntors mereu în Giulești și din 2018 nu a mai plecat, în ultimii ani fiind mai mult rezervă.

Și-a acceptat însă statutul și era dispus să continue din dragoste pentru Rapid. Rămâne de văzut dacă Drăghia va prefera în continuare să fie rezervă la o echipă de play-off sau va merge în sfârșit la un club unde va avea șansa să joace meci de meci.

Neil Lennon a pus deja pe liber 4 jucători de la Rapid

, care a dat startul plecărilor de la Rapid. Apoi a trecut la jucători. Rând pe rând, de la Rapid au plecat Dragoș Grigore, Alexandru Albu, Iulian Cristea, Kevin Soni, și acum Virgil Drăghia.

Virgil Drăghia, o viață la Rapid: „Dacă mâine ar fi să plec nu e nicio problemă”

: promovări, retrogradări, faliment, baraj, practic se confundă cu istoria recentă a Rapidului.

Invitat la emisiunea „Suflet de Rapidist”, Virgil Drăghia a vorbit despre acest lucru: „Cred că relațiile interumane ți le oferă în primul rând caracterul, să fii om de echipă. După aia, performanțele, sau cum ai spus și tu, că am jucat la Liga a 3-a, la Liga a 2-a, nu se pune problema, ci să fii om, caracter, așa vei primi respect.

Nu mă afectează ce zice lumea. Dacă ar fi să zic că mâine plec și reziliez, îți dai seama, dacă nu mai are nevoie clubul de mine aș pleca, nu ar fi nici o problemă. Nu aș vrea să rămân blocat aici pe o prietenie, nu m-aș simți bine”.

Drăghia nu are niciun regret și ar lua-o oricând de la capăt: Nu, nimic. Fiecare moment în care am luat decizii legate de Rapid, în momentul respectiv a fost exact ceea ce îmi doream. Că s-a întâmplat să fim în Liga a 3-a, să jucăm, cum ai zis și tu, pe coclauri. Acum când văd că ne batem la campionat îmi crește inima. Că am fost pe coclauri și acum uite ce club puternic este Rapid în momentul de față”, spunea portarul Rapidului pe 30 noiembrie 2023.

: „Sincer, nu aș mai vrea să plec acum dacă mă întrebi, chiar nu aș mai vrea să plec până termin cariera. Sunt foarte atașat aici, nu mi-am dorit niciodată, mai ales acum când mai am câțiva ani de jucat și trebuie să pun ghetele în cui”.

10 ani a jucat Virgil Drăghia în tricoul Rapidului