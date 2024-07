Neil Lennon, mulțumit de jocul echipei după Rapid – CFR Cluj 2-2. ”Cred că puteam obține o victorie”. Cristi Manea, săgeți către fostul club

Neil Lennon rămâne fără victorie în Superliga României. Începutul de sezon al giuleștenilor este unul sub așteptări, cu doar două puncte obținute în primele două etape.

Rapid – CFR 2-2. Neil Lennon, mulțumit de jocul echipei

Meciul din Giulești a fost unul extrem de disputat. Feroviarii au condus în două rânduri, însă echipa lui Neil Lennon a revenit de fiecare dată. Hasani a fost eroul celor de la Rapid. Atacantul a înscris la ultima fază a partidei. Antrenorul echipei s-a arătat însă încântat de evoluția jucătorilor săi.

Neil Lennon e de părere că Rapid a jucat bine în derby-ul cu CFR Cluj. Nord-irlandezul a precizat că echipa sa a ratat câteva ocazii mari și crede că merita o victorie. În plus, antrenorul giuleștenilor a ținut să laude evoluția lui Cristian Ignat, care, deși are doar 21 ani, a început titular și a făcut o partidă foarte bună.

„Am avut câteva ocazii incredibile. A fost dezamăgitor că am primit golul secund. Am avut o reacție bună în repriza a doua, jucătorii au avut o reacție bună. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. Am arătat un spirit de echipă și cred că puteam obține o victorie.

Trebuie să îmbunătățim jocul, însă mulți dintre jucători s-au ridicat la un nivel bun. Sunt încântat de evoluții, dar dezamăgit de rezultat. E clar că este o îmbunătățire în ceea ce privește atmosfera de la echipă față de finalul sezonului trecut. A fost un meci interesant. Adversarii au avut jucători extrem de experimentați. Ignat a făcut un meci senzațional. Mă bucur că îl avem la club. Are o calitate fenomenală pentru vârsta sa”.

Neil Lennon: ” Sper ca în următoarea săptămână vor mai veni trei jucători”

Neil Lennon a declarat că este foarte posibil ca la echipă să mai ajungă câțiva jucători în perioada următoare. Antrenorul a confirmat informația conform căreia Benjamin Siegrist, portarul celor de la Celtic, ar purta tratative cu oficialii din Giulești.

„Mă gândesc clar la următorul meci și de asemenea mă gândesc la victorie. Sper ca în următoarea săptămână vor mai veni trei jucători. Da, unul dintre aceștia este portarul de la Celtic. Îl cunosc foarte bine. Să sperăm că va veni în următoarele zile. E nevoie de competiție”, a explicat Neil Lennon.

Cristi Manea, săgeți către CFR Cluj

La finalul meciului, Cristi Manea a făcut câteva aluzii referitoare la fosta sa echipă. Fundașul dreapta a precizat că se simte foarte bine să poată juca în fața unui stadion plin și a ținut să puncteze faptul că se simte bine pentru că e apreciat de fani și conducere. El a declarat:

„O remiză dramatică. Din fericire, noi am egalat. Am avut niște ocazii foarte mari și trebuia să marcăm. Chiar le spuneam băieților: ‘dacă au o ocazie, e posibil să fie gol’. M-am simțit foarte bine. E altceva când joci cu stadionul plin. Parcă joc de o viață aici.

Chiar am crezut și îmi părea rău că arbitrul a fluierat. Simțeam că mai puteam da un gol. Trebuie să fim mai atenți și să nu mai primim atât de ușor gol. Eu mă antrenez 100% în fiecare zi. Ușor-ușor, îmi voi câștiga locul de titular. Le mulțumesc fanilor. E o senzație super frumoasă să fii apreciat”.

Cristian Ignat, titular în apărarea Rapidului la 21 de ani

Cristi Ignat a făcut față cu brio jucătorilor din atacul celor de la CFR Cluj. Fundașul, în vârstă de 21 ani, a ținut să îi mulțumească antrenorului echipei pentru șansa acordată, dar și lui

„Este un punct muncit. Se simte ca o victorie, deși nu este. S-a întors norocul, dar eu și colegii mei vrem mult mai mult. Vrem victoria în fiecare meci și asta își doresc și suporterii. Pentru asta am muncit de mic, pentru asta am făcut sacrificii. Antrenorul m-a încurajat înainte de meci. Și Cristi mi-a dat indicații. El este colegul meu de cameră. El, chiar dacă nu joacă, este acolo și ne dă indicații”, a precizat Cristi Ignat.