Neil Lennon, noi detalii despre relația sa cu Săpunaru: „Sunt un profesionist. Nu mă interesează dramele”. Ce spune despre schimbarea sistemului. Video

Rapid se confruntă cu un început de sezon dificil, fără nicio victorie în primele patru etape, iar echipa antrenată de Neil Lennon este ținta multor critici din partea specialiștilor din fotbalul românesc. După meciul de la Buzău, antrenorul a simțit nevoia să ofere câteva clarificări.

Neil Lennon nu se gândește la demisie. Antrenorul a răspuns criticilor

Giuleștenii nu au arătat rău în partida cu Gloria Buzău, însă greșelile din defensivă și superficialitatea în fața porții le-au adus doar un egal, scor 1-1. Neil Lennon este de părere că echipa sa ar fi meritat victoria și a subliniat că nu resimte presiunea, având încredere că jocul echipei se va îmbunătăți în timp.

„Sunt puțin frustrat. Am jucat foarte bine în prima repriză, am controlat jocul și am înscris. După gol, am avut o reacție bună și am continuat să jucăm bine. Chiar cred că meritam victoria, dar nu tratăm cu maximă responsabilitate șansele pe care le avem”, a declarat antrenorul.

: „De ce aș demisiona? Sunt la echipă de abia de patru meciuri. Eu cred că sunt aici pentru a construi ceva. Clubul are nevoie de stabilitate. Avem o echipă nouă, iar trei jucători și-au făcut debutul în seara asta. Trebuie să avem rezultate pentru ca munca noastră să se vadă”.

Lennon a mărturisit că a fost dezamăgit de speculațiile apărute în presă și a subliniat că nu poate controla zvonurile: „Nu simt presiune. Nu eu am ridicat așteptările. Știu că este un business. Nu pot controla influențele din exterior. Trebuie să recunosc, însă, că am rămas dezamăgit să văd ce s-a spus despre mine și despre comportamentul meu. Sunt lucruri fabricate, dar nu pot controla poveștile pe care le spun oamenii”.

Care este motivul adevărat pentru care la Rapid s-a schimbat sistemul

În ceea ce privește schimbarea sistemului de joc, antrenorul a explicat că această decizie a fost luată pentru a se adapta la nevoile echipei, și nu din cauza unor influențe externe, așa cum s-a sugerat în ultima perioadă.

„Am schimbat și sistemul de joc. Jucătorii se simt mai bine într-un sistem cu patru fundași. Eu nu am avut niciun fel de conversații cu acționarii sau cu președintele. Le-am spus doar celor din stafful tehnic să pregătească acest lucru în perioada în care nu am putut să fiu la echipă. E bine să fii flexibil și să-i faci pe adversari să se gândească la altceva”.

Neil Lennon: Sunt un profesionist. „Nu sunt aici pentru a vorbi de bârfe. Cristi trebuia să fie titular în meciul cu Sepsi”

Pe final, antrenorul a fost întrebat despre . Lennon a clarificat că absența fundașului din ultimele meciuri se datorează unei accidentări și nu unui conflict. Antrenorul a concluzionat ferm că speculațiile din jurul echipei au depășit o limită, subliniind că este hotărât să se concentreze exclusiv pe fotbal.

„Este o prostie. Nu am idee de unde ați scos asta. Cristi trebuia să fie titular în meciul cu Sepsi. Trebuia să înceapă, dar a suferit o accidentare la călcâi și încă nu s-a refăcut complet. Din nou, stau și răspund unor zvonuri. Nu pot controla asta, dar nu vreau să stau și să vorbesc despre lucruri fabricate. E rușinos. Sunt un profesionist. Nu sunt aici pentru a vorbi de bârfe. Nu mă interesează dramele. Eu vreau să construiesc o echipă de fotbal. Totul a depășit deja o limită”.

După primele patru etape, Rapid ocupă locul 12 în Superliga României. Echipa se pregătește acum pentru un meci extrem de dificil împotriva rivalilor de la Dinamo, care traversează o formă excelentă. “Câinii roșii” se află pe locul 5 în clasament și dețin cel mai bun atac din campionat.

🔴Neil Lennon, prima reacție după Gloria Buzău - Rapid, 1-1. Antrenorul giuleștenilor cere timp fanilor pentru a crea un Rapid invincibil