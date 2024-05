Neil ! Giuleștenii au făcut anunțul oficial în cursul zilei de luni, 20 mai. Antrenorul nord-irlandez, fost campion cu Celtic în Scoția, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa finanțată de Dan Șucu.

Neil Lennon, prezentat oficial la Rapid! Antrenorul nord-irlandez, cuvinte mari despre Dan Șucu: „Un om foarte puternic, foarte inteligent, cu principii”

Neil ! Experimentatul antrenorul este văzut de Dan Șucu drept soluția salvatoare pentru a aduce performanța în Giulești. Neil Lennon a oferit primele declarații și a rămas plăcut impresionat de negocierile cu Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

„La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu (n.r. director sportiv), am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat.

Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii. A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine.

ADVERTISEMENT

„Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri”

Sunt foarte bucuros să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine. Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanța.

Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal.

ADVERTISEMENT

Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid”, a declarat Neil Lennon, potrivit site-ului oficial al Rapidului.

Neil Lennon, primul antrenor britanic din Liga 1

Rapid a învins-o pe FCSB, scor 2-0, în ultima etapă din play-off-ul SuperLigii. Este primul succes al alb-vișiniilor în play-off, după 8 înfrângeri și un rezultat de egalitate. La doar câteva ore distanță, Rapid a anunțat oficial numirea lui Neil Lennon în postura de antrenor principal.

ADVERTISEMENT

Nord-irlandezul devine astfel primul antrenor britanic din istorie pe banca unei echipe din Liga 1. Neil Lennon va fi prezentat marți, ora 14:00, în cadrul unei conferințe de presă. Antrenorul care a cucerit 5 titluri în Scoția pe banca lui Celtic era liber de contract din octombrie 2022, după despărțirea de Omonia Nicosia.

De-a lungul carierei, Neil Lennon le-a mai antrenat pe Hibernian și Bolton. Alături de prima, Neil Lennon a promovat în prima ligă scoțiană în sezonul 2016/2017. Lennon mai are în palmares 4 Cupe ale Scoției și o Cupă a Ligii Scoției cu Celtic.