În urmă cu câteva zile, , în plin antrenament.

Neil Lennon, prima reacție după zvonul că ar fi urinat pe teren la Rapid! Le-a spus totul scoțienilor! Video

Neil Lennon a răspuns, în premieră, la acest subiect. Antrenorul Rapidului a fost în ultimele zile în Irlanda, unde , însă între timp a fost publicat un podcast scoțian în care acesta a vorbit despre subiectul legat de urinarea pe teren.

„Îți faci munca și apoi vezi povești de genul ăsta, ca sunt complet fabricate și realizezi că este la fel peste tot. Este un subiect pe care trebuie să-l lași deoparte și să-l ignori.

Avem antrenamente intense. Este un pic mai mult pe stilul britanic de joc și de antrenament. Putem vedea progresul pe care jucătorii îl fac. Nu vorbesc limba, evident, dar majoritatea băieților vorbesc engleza”, a declarat Neil Lennon la podcastul Let Me Be Frank.

Neil Lennon a lăudat România!

Deși nu e de multă vreme în țara noastră, Neil Lennon ne-a lăudat: „România este uimitoare, Bucureștiul este un oraș frumos. Clubul este bun, dar pur și simplu nu am început prea bine. Totuși, avem o muncă în desfășurare.

Clubul e grozav, avem stadion nou, un teren de antrenament, totul este oarecum pus la punct. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Vremea este foarte caldă în timpul zilei, între 30 și 40 de grade Celsius, e imposibil să te antrenezi, de aceea ne antrenăm seara.

Orașul București este o metropolă și este foarte aglomerat seara. Sunt o mulțime de parcuri, oamenii sunt buni. Nu există pericole aici, iar fotbalul este sportul numărul 1. Sunt 247 de canale TV și peste tot la știri a apărut performanța României la EURO”.

Neil Lennon a vorbit și despre pasiunile pe care le are în România: „Am un nou hobby care începe cu litera ‘P’. Se numește padel. Jucăm padel. Nu știu dacă ați mai jucat până acum. În timpul liber asta facem, ceea ce nu am mai jucat până când nu am venit în România”.

Conform informațiilor venite din Scoția, podcastul lansat joi cu Neil Lennon a fost înregistrat înainte de moartea mamei antrenorului, Ursula.