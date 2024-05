Neil . Antrenorul care a învins-o pe Barcelona în UEFA Champions League va fi prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc marți, 21 mai, ora 14:00. Neil Lennon a făcut cunoștință cu Stadionul Giulești.

Neil Lennon, primii pași pe Stadionul Giulești! Antrenorul Rapidului a rămas fără cuvinte: „Abia aștept”

Neil Lennon a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Rapid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul care a pregătit-o ultima oară pe Omonia Nicosia, în Cipru, .

Înainte de conferința de presă, în care își va anunța planurile pentru perioada următoare, Neil Lennon s-a îmbrăcat în tricoul Rapidului și a mers pe Stadionul din Giulești. Antrenorul în vârstă de 52 de ani a rămas plăcut surprins de ce a putut să vadă. Chiar a luat telefonul și a început să facă fotografii.

„Stadionul este superb! Am văzut și fanii, sunt incredibili, seamănă cu cei ai lui Celtic. Abia aștept primul meci pe Giulești”, au fost cuvintele lui Neil Lennon.

Neil Lennon vrea să-i cunoască pe suporterii Rapidului: „Știu că sunt foarte pasionați”

Rapid i-a dezamăgit pe fani în actuala stagiune. Giuleștenii au fost eliminați prematur în grupele Cupei României și au ratat chiar și locurile de cupe europene, după ce au încheiat pe ultimul loc în play-off-ul SuperLigii.

Neil Lennon a purtat negocieri cu Dan Șucu și Daniel Sandu înainte de a semna contractul cu Rapid. Antrenorul britanic, primul din Liga 1, vrea să-i facă fericiți pe suporteri, însă știe că singura modalitate este de a obține rezultate importante pe banca giuleștenilor.

„La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii.

A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucuros să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine. Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanța.

Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal. Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid”, a declarat Neil Lennon.