Rapid . Giuleștenii au anunțat pe căile oficiale de comunicare transferul lui Luka Gojkovic, căpitanul formației FK Javor, care a retrogradat în a doua ligă a Serbiei. Mijlocașul ofensiv a semnat un contract pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Neil Lennon, primul transfer la Rapid! Giuleștenii au adus un mijlocaș ofensiv, căpitan de echipă: „Vine dintr-un campionat destul de dur”

prin a-și întări compartimentul ofensiv. Luka Gojkovic, mijlocaș ofensiv în vârstă de 24 de ani, care a evoluat în sezonul 2023/2024 la FK Javor, în Serbia, a semnat cu Rapid.

ADVERTISEMENT

În sezonul precedent, Luka Gojkovic a înregistrat 38 de partide, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 7 pase decisive. „Va fi o plăcere și o onoare să apăr culorile unuia dintre cele mai mari cluburi din România.

Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre Rapid și abia aștept să joc pentru acest club, dar și să am o contribuție la performanțele echipei. Un club precum Rapid are mereu obiective înalte, astfel încât voi da totul pentru a contribui la îndeplinirea lor, adică la câștigarea de trofee.

ADVERTISEMENT

Despre fani, am auzit că sunt cei mai tari din România, că atmosfera făcută de ei la meciuri este incredibilă și aștept cu mare interes să joc în fața lor”, a declarat Luka Gojkovic, conform .

Daniel Sandu, detalii despre Luka Gojkovic: „Jucător de picior stâng, cu o viziune foarte bună”

Daniel Sandu, noul director sportiv al Rapidului, a dat detalii despre noul fotbalist din Giulești. Daniel Sandu susține că mijlocașul cotat de Transfermarkt.com la 850.000 de euro a avut realizări importante într-un campionat puternic și agresiv.

ADVERTISEMENT

„Luka este un mijlocaș creativ, care vine dintr-un campionat destul de dur și agresiv. Jucător de piciorul stâng, cu o viziune foarte bună, mă aștept să aibă multe realizări în tricoul echipei noastre.

Din păcate, echipa lui nu a avut un parcurs foarte bun în sezonul trecut al Superligii din Serbia, însă el a fost, de departe, cel mai important jucător și căpitanul lui FK Javor.

ADVERTISEMENT

A marcat trei goluri și a oferit șapte assisturi pentru o echipă care s-a chinuit de cele mai multe ori în campionat. Pot spune că am adus un jucător extrem de interesant și sper să ne aducă numai bucurii în sezonul ce urmează”, a spus și Daniel Sandu. De-a lungul carierei, Luka Gojkovic a mai evoluat pentru FK Vozdovac, Backa Palanca, Novi Belgrad și Rad Belgrad.