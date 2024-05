Neil Lennon a intrat în atenția fotbalului din România, . Antrenorul nord-irlandez a fost caracterizat de Hatem Elhamed. Fost fotbalist la Celtic, fundașul central israelian a câștigat titlul în Scoția cu Neil Lennon pe bancă.

Neil Lennon, prin ochii fostului elev: „Atunci devine agresiv”. Dezvăluiri surprinzătoare despre noul antrenor al Rapidului

Neil Lennon a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Rapid și , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Venirea antrenorului nord-irlandez în Giulești reprezintă prima mutare a lui Dan Șucu pentru sezonul în care Rapidul atacă titlul.

Chiar dacă s-a prezentat suporterilor prin intermediul unei conferințe de presă, Neil Lennon rămâne un personaj misterios. Hatem Elhamed, fostul fotbalist al lui Dinamo și al lui Celtic, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre noul antrenor al giuleștenilor.

Fundașul central israelian a lucrat cu Neil Lennon la Celtic în perioada 2019-2021, reușind să își treacă în palmares titlul, Cupa Scoției și Cupa Ligii Scoției. „Este un antrenor foarte bun și foarte profesionist. Cere maximum tot timpul.

Are foarte multă energie și este apropiat de jucători, de asemenea. Le pasă foarte mult de cei pe care îi are sub comanda sa. Dar, totodată, este agresiv atunci când fotbaliștii nu dau totul, la maximum. Nu acceptă nici jumătăți de măsură, nici munca făcută pe trei sferturi.

Nu există: ‘Este OK azi, lasă că mai fac și mâine!’. Nimeni nu-l poate păcăli. Ți-am zis, este un antrenor foarte bun, din toate punctele de vedere”, a declarat Hatem Elhamed, conform .

Hatem Elhamed, fost fotbalist în România la Dinamo

Hatem Elhamed nu este străin de fotbalul românesc. Ajuns la 33 de ani și liber de contract, fundașul central cu 16 apariții în naționala Israelului a evoluat în Liga 1 la Dinamo în perioada ianuarie 2015 – iunie 2015.

De asemenea, fundașul central le-a înfruntat pe FCSB și CFR Cluj în cupele europene din postura de fotbalist al lui Hapoel Beer Sheva, respectiv Celtic. Fotbalistul israelian cu origini arabe nu exclude o revenire în România.

“Sunt OK și gata de un nou drum. Mi-a plăcut foarte mult în România. Fotbal bun, câteva echipe foarte bune, de top, mulți fani. Sunt deschis oricăror variante, sunt împătimit de fotbal.

Am văzut ultimul rezultat al lui Dinamo și câteva clipuri cu fanii. Excepționali! Pentru ei, am tot urmărit Dinamo în ultimii ani. O parte din viața mea a fost acolo, a fost bine, a urmat și mai bine. Îmi doresc foarte mult ca Dinamo să continue în prima ligă și sper ca din viitorul sezon să nu mai aibă astfel de probleme. Totuși, vorbim de Dinamo…

Am observat că Rapid București a crescut foarte mult în ultimii ani, nu eram familiarizat cu acest club. Apoi, am înțeles de la prieteni comuni că este un club mare în România. Bun, aveți echipe competitive, bravo! Succes la Euro!”, a mai spus Hatem Elhamed.